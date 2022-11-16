Новий стандарт для преміальних смартфонів: Qualcomm представила процесор Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm представила новий флагманський процесор, який вже скоро почне з'являтися у топових ґаджетах найвідоміших компаній. Це SoC Snapdragon 8 Gen 2, який називають "новим стандартом преміальних смартфонів".

Основні характеристики чипа вже відомі. Qualcomm каже, що продуктивність CPU відносно попередньої версії зросла на 40%, а GPU став потужнішим на 25%.

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Деякі деталі про Snapdragon 8 Gen 2

Поки ми не знаємо подробиць про конфігурацію. Qualcomm розкрила лише те, що в основі лежать процесорні ядра Kryo і GPU Adreno. Наразі можна говорити хіба про частоту в 3,2 гігагерца та той факт, що нова платформа виробляється за техпроцесом 4 нанометри.

Основні особливості такі:

Нова платформа підтримує Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3.

Процесор Hexagon вирізняється абсолютно новими змінами архітектури, що підвищать продуктивність штучного інтелекту до 4,35 раза .

. Уперше для Snapdragon з'явилася підтримка INT4.

Qualcomm Sensing Hub тепер містить у собі два процесори штучного інтелекту й підтримує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Це дає змогу використовувати слова, які можна налаштовувати для пробудження.

Уперше Qualcomm використала процесор обробки зображень Cognitive ISP.

Є нові функції Snapdragon Elite Gaming, включно з апаратним прискоренням трасування променів .

. У конфігурацію входить модем Snapdragon X70 5G.

Заявлена підтримка Snapdragon Sound з потоковим передаванням музики без втрат із частотою 48 кілогерців.

Вперше для Snapdragon реалізована підтримка кодека AV1.

Зйомка відео можлива в 8K/30fps і в 4K/120fps.

і в 4K/120fps. Можна також виділити підтримку оперативної пам'яті LPDDR5x-4200.

Окремо варто відзначити Cognitive ISP, а точніше його особливості. Наприклад, Qualcomm каже, що 200-мегапіксельний датчик зображення Samsung ISOCELL HP3 отримав певні оптимізації для Snapdragon 8 Gen 2. Крім того, нова платформа якимось чином налаштована на нові датчики зображення Sony.