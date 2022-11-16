Основные характеристики чипа уже известны. Qualcomm говорит, что производительность CPU относительно предыдущей версии выросла на 40%, а GPU стал более мощным на 25%.
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Некоторые детали о Snapdragon 8 Gen 2
Пока мы не знаем подробности о конфигурации. Qualcomm раскрыла лишь то, что в основе лежат процессорные ядра Kryo и GPU Adreno. Пока можно говорить разве о частоте в 3,2 гигагерца и том факте, что новая платформа производится по техпроцессу 4 нанометра.
Основные особенности таковы:
- Новая платформа поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.
- Процессор Hexagon отличается совершенно новыми изменениями архитектуры, которые повысят производительность искусственного интеллекта до 4,35 раза.
- Впервые для Snapdragon появилась поддержка INT4.
- Qualcomm Sensing Hub теперь включает в себя два процессора искусственного интеллекта и поддерживает интуитивно понятный интерфейс. Это позволяет использовать слова, которые можно настроить для пробуждения.
- В первый раз Qualcomm использовала процессор обработки изображений Cognitive ISP.
- Есть новые функции Snapdragon Elite Gaming, включая аппаратное ускорение трассировки лучей.
- В конфигурацию входит модем Snapdragon X70 5G.
- Заявлена поддержка Snapdragon Sound с потоковой передачей музыки без потерь с частотой 48 килогерц.
- Впервые для Snapdragon реализована поддержка кодека AV1.
- Съемка видео возможна в 8K/30fps и 4K/120fps.
- Можно также выделить поддержку оперативной памяти LPDDR5x-4200.
Отдельно следует отметить Cognitive ISP, а точнее его особенности. К примеру, Qualcomm говорит, что 200-мегапиксельный датчик изображения Samsung ISOCELL HP3 получил определенные оптимизации для Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, новая платформа каким-то образом настроена на новые датчики изображения Sony.