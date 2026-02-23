Уперше з 2022 року на Сонці немає жодної плями: що це означає для людей на Землі

Астрономи спостерігають за рідкісним явищем на нашій зорі. Сторона, звернена до Землі, зараз повністю позбавлена сонячних плям. Сонце виглядає як ідеальний чистий диск без будь-яких помітних деталей. Таке повне затишшя трапляється нечасто і привертає увагу вчених.

Чому сонячні плями повністю зникли з видимої сторони Сонця?

Сонячні плями є прямим відображенням магнітної активності зірки. Вони виникають у регіонах з інтенсивним магнітним потоком, який генерує енергію для потужних сонячних спалахів. Тому кількість і розміри цих утворень слугують ключовим показником загального рівня сонячної активності, пише 24 Канал.

Останній раз повна відсутність плям на Сонці спостерігалася 8 червня 2022 року, як зазначає SolarHam.

Крім того, індекс сонячної активності вперше з початку 2024 року опустився до нульової позначки.

Усе це відбувається всього через півтора року після максимуму поточного циклу, що особливо здивувало спеціалістів.



Рідкісна пауза в сонячній активності після активного початку року / Фото SDO/NASA

Історичні дані показують, що періоди тривалої відсутності сонячних плям можуть тривати десятиліттями. Найвідоміший приклад – мінімум Маундера з 1645 – 1715 рік. Він збігся з найхолоднішою фазою Малого льодовикового періоду, коли Європа та Північна Америка переживали надзвичайно суворі зими.

Сьогоднішнє порожнє сонце не означає, що настав сонячний мінімум. Навпаки, до нього ще роки. Однак це говорить нам про те, що 25-й сонячний цикл зменшується, зазначає Spaceweather. Сонячні плями повернуться і навряд чи це забере багато часу. Затишшя, ймовірно, є тимчасовим і вже за кілька днів активність Сонця має відновитися. Проте стрімке падіння показників після досить бурхливого старту року стало несподіваним для науковців.



Чого чекати від Сонця далі?

З відходом активної області AR4374 з видимого диска Сонця існує високий ризик, що найближчими днями на ньому не з'явиться жодної плями.

Сонячна активність прогнозується на дуже низькому рівні з можливістю лише незначних спалахів класу C або подій на зворотному боці, якого ми не бачимо.

Стара область активності 4366, яку востаннє бачили 11 лютого, за розрахунками має повернутися протягом оберту Сонця приблизно 25 лютого.

Що все це означає для нас?

Такі зміни в поведінці Сонця впливають на космічну погоду. Немає плям – немає великих спалахів та викидів, а отже й геомагнітних збурень на Землі. Хоча це погані новини для спостерігачів за полярними сяйвами, це чудові новини для наших технологій, зокрема супутників, та космічних запусків.

Учені продовжать моніторинг, щоб зрозуміти динаміку поточного сонячного циклу та його можливі наслідки для нашої планети. Повна відсутність плям підкреслює циклічність процесів на зірці та нагадує про необхідність постійного спостереження за космічними явищами, які можуть мати вплив на технології та атмосферу Землі.