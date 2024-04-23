Комета Понс-Брукса потрапила на відео, коли врізалася в сонячний спалах

Викид корональної маси на Сонці нещодавно врізався в комету 12P/Понса-Брукса, ненадовго змусивши "комету диявола", також відому як "Матір драконів", втратити свій хвіст. Космічний апарат NASA зняв усе це на камеру.

Що сталося

12P/Понс-Брукса – зелена кріовулканічна комета з ядром розміром 17 кілометрів у поперечнику. Вона час від часу спалахує, викидаючи крижану суміш газу й пилу в навколишній космос, коли поглинає занадто багато сонячного випромінювання. Коли це відбувається, кома – хмара частинок, що оточує ядро – розширюється і стає набагато яскравішою. У минулому ця яскрава хмара була деформована зсередини, надаючи кометі "пару рогів", через що вона й отримала своє зловісне прізвисько. Однак під час останніх спалахів ці роги були відсутні.

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12P обертається навколо Сонця приблизно раз на 71 рік по дуже витягнутій траєкторії. Як наслідок, більшу частину свого життя вона проводить на зовнішніх рубежах зоряної системи, поза зоною видимості наших телескопів. Зараз вона робить свій черговий ривок до Сонця й досягла найближчої точки до світила, відомої як перигелій, у неділю, 21 квітня. Далі комета завершить оберт навколо зорі й повернеться до краю Сонячної системи — якщо не розпадеться від цього зближення.

12 квітня комета була "атакована" масивною хмарою плазми, відомою як корональний викид маси (CME), яку несподівано викинуло Сонце. Інцидент спричинив "подію роз'єднання", під час якої пиловий хвіст комети був тимчасово здутий сонячною бурею. Пізніше він знову відновився під дією сонячного вітру, який здуває частинки льоду та пилу з поверхні.

Космічний апарат NASA Solar Terrestrial Relations Observatory A (STEREO-A), який пильно стежив за кометою, коли вона наближалася до перигелію, зняв плазмове бомбардування на вражаюче відео. На нових кадрах видно, що 12P наближається до Юпітера (хоча ці два тіла знаходяться на відстані мільйонів кілометрів одне від одного), перш ніж CME спрямовується до них і позбавляє комету її хвоста.

Комета 12P/Pons-Brooks та Юпітер в об'єктиві STEREO-A, а також сонячний спалах, який надходить праворуч: відео

Події роз'єднання трапляються рідко, але стають більш імовірними, чим ближче комета наближається до Сонця. Подібне сталося з кометою Нішимури у вересні 2023 року, коли CME також відірвав хвіст комети, поки вона робила оберт навколо зорі. А в січні 2023 року астрофотограф зафільмував те саме з зеленою кометою C/2022 E3.

Нагадаємо, комета 12P/Понс-Брукса поки що видима в Північній півкулі, але вже зовсім скоро змінить своє положення. Вона не видима неозброєним оком. Зараз об'єкт уже пройшов перигелій, а в червні відбудеться максимальне наближення з Землею. В цей час комета буде проглядатися лише з Південної півкулі.