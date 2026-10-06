Сумний прогноз майбутнього Сонячної системи щойно став іще гіршим

Астрофізики переглянули прогнози щодо далекого майбутнього нашої планетарної системи та передбачили її передчасне руйнування. Нове комп'ютерне моделювання показало, що навіть найвіддаленіші планети не зможуть уціліти після трансформації Сонця.

Незворотний хаос у космосі

Згідно з традиційними уявленнями, наше світило зародилося приблизно 4,5 мільярда років тому як масивна куля з водню та гелію. Через 6 мільярдів років воно перетвориться на червоного гіганта, а потім стиснеться до білого карлика, скинувши зовнішню оболонку. Раніше вчені вважали, що Сонце поглине ближчі планети, а віддалені газові гіганти залишаться неушкодженими. Проте нова робота команди дослідників з Каліфорнійського технологічного інституту показує зовсім іншу картину, пише Futurism.

За допомогою суперкомп'ютера науковці змоделювали рух планет протягом мільярдів років під час фінальних стадій еволюції зірки. Вони з'ясували, що фатальний хаос розпочнеться вже через 1 мільярд років після перетворення Сонця на білого карлика.

Перехід супроводжуватимуть стохастичні поштовхи з бурхливим викидом маси. Це спровокує динамічну нестабільність, через яку орбіти планет почнуть перетинатися. Внаслідок цього виникне хаотичне розсіювання, яке остаточно знищить всю планетарну систему.

Наші результати повертають розпад Сонячної системи до астрофізично звичного русла і змінюють його причину: це не повільне просочування хаосу і не випадкова зустріч із сусідньою зіркою, а саме Сонце, яке під час загибелі струшує і розливає створену систему,

– кажуть автори статті.

Результати дослідження вже опублікували в науковому журналі The Astrophysical Journal Letters. Автори роботи підсумували, що доля нашої системи визначена не зовнішніми загрозами, а внутрішніми процесами самого Сонця.