Необратимый хаос в космосе

Согласно традиционным представлениям, наше светило зародилось примерно 4,5 миллиарда лет назад как массивный шар из водорода и гелия. Через 6 миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, а затем сожмется до белого карлика, сбросив внешнюю оболочку. Ранее ученые полагали, что Солнце поглотит ближайшие планеты, а удаленные газовые гиганты останутся невредимыми. Однако новая работа команды исследователей из Калифорнийского технологического института показывает совершенно иную картину, пишет Futurism.

С помощью суперкомпьютера ученые смоделировали движение планет на протяжении миллиардов лет во время заключительных стадий эволюции звезды. Они выяснили, что роковой хаос начнется уже через 1 миллиард лет после превращения Солнца в белого карлика.

Переход будет сопровождаться стохастическими толчками с бурным выбросом массы. Это вызовет динамическую нестабильность, из-за которой орбиты планет начнут пересекаться. В результате возникнет хаотическое рассеяние, которое окончательно уничтожит всю планетарную систему.

Наши результаты возвращают распад Солнечной системы в астрофизически привычное русло и меняют его причину: это не медленное просачивание хаоса и не случайная встреча с соседней звездой, а именно Солнце, которое во время гибели встряхивает и рассеивает созданную систему,

– говорят авторы статьи.

Результаты исследования уже опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal Letters. Авторы работы пришли к выводу, что судьба нашей системы определяется не внешними угрозами, а внутренними процессами самого Солнца.