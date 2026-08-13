Від Гренландії до Балеарських островів: головні кадри історичного сонячного затемнення

12 серпня 2026 року стало датою, яку назавжди вписали в історію астрономії. Вперше з 1999 року повне сонячне затемнення охопило материкову Європу, зануривши мільйони людей у денні сутінки та подарувавши видовище, яке за своєю масштабністю не мало рівних у поточному десятилітті.

Як це було

Тінь Місяця подолала шлях завдовжки близько 8300 кілометрів лише за 96 хвилин. Космічний марафон розпочався в Арктиці, пройшов крізь крижані простори Гренландії, зачепив Ісландію та завершив свій хід на сонячному узбережжі Іспанії. Головна фаза явища, де світило зникло повністю, мала ширину близько 293 кілометрів, пише 24 Канал.

Шлях темряви крізь Арктику та Гренландію

Першими неймовірне видовище побачили дослідники в Арктиці та мешканці Гренландії. Тінь Місяця рухалася зі швидкістю тисячі кілометрів на годину, створюючи сюрреалістичні пейзажі на тлі вічних льодовиків.

Сонячне затемнення у Гренландії: дивіться відео

?️ Total Solar Eclipse over Greenland.



August 12th, 2026 pic.twitter.com/HplyIKVzLB — Mary Flynn (@Mary_Flynn17) August 12, 2026

Сонячне затемнення у Гренландії: дивіться відео

A glimpse of today’s solar eclipse over Greenland. pic.twitter.com/nVWUG9oQ1h — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 12, 2026

В Ісландії подія мала особливе значення. Для мешканців Рейк'явіка це було перше повне затемнення з 1433 року. Хоча столиця занурилася в темряву лише на одну хвилину, на півостровах Вестфірдір та Снайфедльснес тотальність тривала понад дві хвилини.

Сонячне затемнення в Ісландії: дивіться відео

ABSULOTELY BREATHTAKING!



Total Solar Eclipse plunges Iceland into darkness. pic.twitter.com/9MXAblvSS6 — Science And Nature (@ScienceAndNatu7) August 12, 2026

Іспанський фінал у "золоту годину"

Іспанія стала фінальним акордом. Тут затемнення відбулося під час "золотої години", коли Сонце перебувало низько над горизонтом. У Валенсії повна фаза тривала 60 – 70 секунд, дозволивши фотографам зафіксувати чорний диск на тлі старовинних замків. Астрономи зафіксували ефект "намистин Бейлі" та "діамантового кільця", коли останні промені світла пробивалися крізь місячні гори.



Сонячне затемнення в Іспанії / Фото Jack Gray у Threads



Сонячне затемнення в Іспанії / Фото Jack Gray у Threads



Сонячне затемнення над кафедральним собором-базилікою Пресвятої Діви Марії дель Пілар у Сарагосі, Іспанія / Фото Девід Петкевич у Threads

Що побачили в Україні

Українці також долучилися до спостережень, хоча територія нашої країни не потрапила до смуги повної фази. Попри те, що затемнення було лише частковим, воно викликало неабиякий ажіотаж. Найкращі кадри зробили мешканці західних областей, де світило затрималося над горизонтом найдовше.



Сонячне затемнення в Україні / Фото @myr_may__ в соцмережі X



Сонячне затемнення в Україні, на Рівненщині / Фото @CwAlaska в соцмережі X



Сонячне затемнення в Україні, у Львові / Фото tvorchaa_dusha_ в Threads

В Ужгороді Місяць перекрив 43,4 відсотка сонячного диска, а у Львові – 40,4 відсотка. У Києві видовище тривало лише дев'ять хвилин, а перекриття склало скромні 2,7 відсотка. На сході та півдні Сонце сіло ще до початку явища, тому мешканцям цих регіонів довелося спостерігати за подією лише через онлайн-трансляції.