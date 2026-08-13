Как это было

Тень Луны преодолела путь длиной около 8300 километров всего за 96 минут. Космический марафон начался в Арктике, прошел через ледяные просторы Гренландии, затронул Исландию и завершил свой путь на солнечном побережье Испании. Главная фаза явления, когда светило исчезло полностью, имела ширину около 293 километров, пишет 24 Канал.

Путь тьмы через Арктику и Гренландию

Первыми это невероятное зрелище увидели исследователи в Арктике и жители Гренландии. Тень Луны двигалась со скоростью тысячи километров в час, создавая сюрреалистические пейзажи на фоне вечных ледников.

Солнечное затмение в Гренландии: смотрите видео

?️ Полное солнечное затмение над Гренландией.



12 августа 2026 г. pic.twitter.com/HplyIKVzLB – Mary Flynn (@Mary_Flynn17) 12 августа 2026

Солнечное затмение в Гренландии: смотрите видео

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Взгляд на сегодняшнее солнечное затмение над Гренландией. pic.twitter.com/nVWUG9oQ1h – Weather Monitor (@WeatherMonitors) 12 августа 2026 г.

В Исландии это событие имело особое значение. Для жителей Рейкьявика это было первое полное затмение с 1433 года. Хотя столица погрузилась в темноту всего на одну минуту, на полуостровах Вестфирдир и Снайфедльснес фаза полного затмения длилась более двух минут.

Солнечное затмение в Исландии: смотрите видео

АБСОЛЮТНО ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ!



Полное солнечное затмение погружает Исландию во тьму. pic.twitter.com/9MXAblvSS6 – Science And Nature (@ScienceAndNatu7) 12 августа 2026

Испанский финал в "золотой час"

Испания стала финальным аккордом. Здесь затмение произошло во время "золотого часа", когда Солнце находилось низко над горизонтом. В Валенсии полная фаза длилась 60–70 секунд, что позволило фотографам запечатлеть черный диск на фоне старинных замков. Астрономы зафиксировали эффект "бусин Бейли" и "бриллиантового кольца", когда последние лучи света пробивались сквозь лунные горы.



Солнечное затмение в Испании / Фото Jack Gray в Threads



Солнечное затмение в Испании / Фото Jack Gray в Threads



Солнечное затмение над кафедральным собором-базиликой Пресвятой Девы Марии дель Пилар в Сарагосе, Испания / Фото Дэвида Петкевича в Threads

Что увидели в Украине

Украинцы также присоединились к наблюдениям, хотя территория нашей страны не попала в полосу полной фазы. Несмотря на то, что затмение было лишь частичным, оно вызвало немалый ажиотаж. Лучшие кадры сделали жители западных областей, где солнце задержалось над горизонтом дольше всего.



Солнечное затмение в Украине / Фото @myr_may__ в соцсети X



Солнечное затмение в Украине, в Ровенской области / Фото @CwAlaska в соцсети X



Солнечное затмение в Украине, во Львове / Фото tvorchaa_dusha_ в Threads

В Ужгороде Луна перекрыла 43,4 процента солнечного диска, а во Львове – 40,4 процента. В Киеве зрелище длилось всего девять минут, а перекрытие составило скромные 2,7 процента. На востоке и юге Солнце село еще до начала явления, поэтому жителям этих регионов пришлось наблюдать за событием только через онлайн-трансляции.