У деяких регіонах України видно часткове сонячне затемнення
- У деяких регіонах України, включаючи Львів і Волинь, видно часткове сонячне затемнення, з максимальним закриттям Сонця на 2,08% у Львові.
- Найбільш глибоке затемнення відбудеться на півночі канадської провінції Квебек, де Місяць закриє до 94% Сонця.
У деяких регіонах України можна побачити часткове сонячне затемнення. Найкраще явище буде видно на заході України.
У Львові сонце закриєтсья на 2,08%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time and date.
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Де можна побачити сонячне затемнення
В Україні 29 березня видно часткове сонячне затемлення. Найбільше сонце закриється для жителів західних областей України. Так у Львові Сонце буде закрите на 2,08%, а у Києві всього на 0,01%.
Прямо зараз на Волині видно затемлення, пишуть місцеві ЗМІ.
Сонячне затемлення на Волині / Фото телеграм-каналів
Затемлення бачать і у Львові.
Часткове сонячне затемнення у Львові / Фото місцевих телеграм-каналів
Сонячне затемлення у Львові: дивіться відео
До слова, найбільш глибоке затемнення відбудеться на півночі канадської провінції Квебек, де Місяць закриє до 94% Сонця. У Європі ж найкращий вид буде видно у Ісландії – 70% закритого Сонця.