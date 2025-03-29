У Львові сонце закриєтсья на 2,08%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time and date.

Дивіться також Сонячні плями можна буде побачити під час часткового затемнення 29 березня

Де можна побачити сонячне затемнення

В Україні 29 березня видно часткове сонячне затемлення. Найбільше сонце закриється для жителів західних областей України. Так у Львові Сонце буде закрите на 2,08%, а у Києві всього на 0,01%.

Прямо зараз на Волині видно затемлення, пишуть місцеві ЗМІ.



Сонячне затемлення на Волині / Фото телеграм-каналів

Затемлення бачать і у Львові.



Часткове сонячне затемнення у Львові / Фото місцевих телеграм-каналів

Сонячне затемлення у Львові: дивіться відео

До слова, найбільш глибоке затемнення відбудеться на півночі канадської провінції Квебек, де Місяць закриє до 94% Сонця. У Європі ж найкращий вид буде видно у Ісландії – 70% закритого Сонця.