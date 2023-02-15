Blue Origin виготовляє сонячні батареї з імітації місячного ґрунту, а далі – зі справжнього

Компанія Джеффа Безоса, яка поки що не дуже успішно намагається конкурувати зі SpaceX, працює над сонячними батареями з фальшивого місячного ґрунту, щоб у майбутньому виготовляти їх прямо на супутнику. Однак виявляється, Blue Origin на цьому ринку не єдина.

Ідея використання місячного ґрунту для виробництва сонячних елементів, які могли б живити постійну колонію в космосі, може здатися дивною, але дві компанії стверджують, що вони досягли значного прогресу в цьому напрямку: кожна з них вже виготовила перші екземпляри таких батарей.

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Що відомо

Blue Origin оприлюднила цю інформацію в блозі у п'ятницю, 10 лютого, але заявляє, що працює над технологією ще з 2021 року .

. Компанія Lunar Resources, яка має на меті розробку технологій для "масштабної індустріалізації космосу", повідомила The Verge, що вона займається тим самим протягом останніх кількох років.

Дослідники сподіваються, що колись ця технологія зможе забезпечити людське життя на Місяці, але від цієї сміливої мети їх можуть відділяти ще десятиліття роботи. Сонячні елементи в їх нинішньому вигляді є лише сирими прототипами, які ще належить допрацьовувати та змінювати.

Як відомо, NASA хоче встановити "першу довготривалу присутність на Місяці" за допомогою своєї програми Artemis. Вона передбачає будівництво постійної бази, на якій проживатимуть колоністи. Це дозволить проводити різноманітні дослідження прямо на місці, а не доставляти зразки на Землю за допомогою дорогих космічних апаратів.

У Lunar Resources розповідають, що ідея виготовлення сонячних батарей з матеріалів Місяця виникла 15 років тому. Однак ще 10 років тому з пропозицій використання місцевих ресурсів сміялися, вважаючи її чимось із наукової фантастики. Через 5 років насмішки перетворилися на обережну зацікавленість. А тепер вчені сміливо беруться за ці дослідження, сповнені рішучості.