В експерименті задіяли не повну конструкцію, а лише її частину без додаткових герметизуючих шарів. Крім того, ця версія модуля, який називається LIFE, мала менші масштаби, ніж запланована для фінальної версії.

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Як проходив експеримент

Випробування на граничний тиск розриву (UBP) визнали успішними, як зазначає сама компанія Sierra Space. Провели їх у Центрі космічних польотів NASA імені Маршалла в Хантсвіллі, штат Алабама.

LIFE (Large Integrated Flexible Environment) – це надувний житловий модуль, розроблений самою Sierra Space для використання на Orbital Reef, першій у світі комерційній космічній станції. Повномасштабне житлове середовище LIFE розширюється до розмірів триповерхового житлового будинку в космосі, де астронавти можуть комфортно жити й працювати протягом тривалого періоду часу.

Компанія також заявила, що її випробування показали перевищення сертифікаційних вимог NASA до надувних житлових модулів, тобто вони є навіть кращими, ніж того вимагає регулятор.

Як проходили випробування: відео

Sierra Space – це приватна компанія, яка вийшла зі Sierra Nevada Corp. Вона має допомогти побудувати космічну станцію Orbital Reef для Blue Origin, залучивши також фінансування від уряду США. Sierra Space наразі є єдиною діючою комерційною космічною компанією, яка провела кілька успішних випробувань UBP. Найвідомішим проектом Sierra Space є Dream Chaser, крилатий космічний літак, призначений для перевезення вантажів, а, можливо, колись і людей.

Що відомо про проєкт Orbital Reef

Деякий час тому компанія Джеффа Безоса Blue Origin оголосила про плани побудувати власну космічну станцію, яка замінить застарілу МКС.

Orbital Reef почне працювати в другій половині цього десятиліття, забезпечуючи місце для відвідування та роботи для дослідників, промислових і комерційних клієнтів, а також міжнародних партнерів.

Майбутня станція зможе вмістити до 10 людей в окремих зонах для проживання та проведення наукових досліджень.

Компанія планує, що Orbital Reef буде "багатофункціональним бізнес-парком" у космосі, який матиме кілька портів і причалів для відвідування космічних кораблів і модулів, а також різні комунальні послуги та зручності.

До переліку можливих користувачів увійшли космічні агентства, медіа та туристичні компанії, підприємці та інвестори, технологічні компанії.



Рендери космічної станції Orbital Reef / Фото Blue Origin