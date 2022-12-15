В эксперименте была задействована не полная конструкция, а лишь ее часть без дополнительных герметизирующих слоев. Кроме того, эта версия модуля, который называется LIFE, имела меньшие масштабы, чем запланированная для финальной версии.
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Как проходил эксперимент
Испытания на предельное давление разрыва (UBP) сочли успешными, как отмечает сама компания Sierra Space. Провели их в Центре космических полетов NASA имени Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама.
LIFE (Large Integrated Flexible Environment) – это надувной жилой модуль, разработанный самой Sierra Space для использования на Orbital Reef, первой в мире коммерческой космической станции. Полномасштабная жилая среда LIFE расширяется до размера трехэтажного жилого дома в космосе, где астронавты могут комфортно жить и работать в течение длительного периода времени.
Компания также заявила, что ее испытания показали превышение сертификационных требований NASA к надувным жилым модулям, то есть они даже лучше, чем того требует регулятор.
Как проходили испытания: видео
Что известно о проекте Orbital Reef
- Некоторое время назад компания Джеффа Безоса Blue Origin объявила о планах построить собственную космическую станцию, которая заменит устаревшую МКС.
- Orbital Reef заработает во второй половине этого десятилетия, обеспечивая место для посещения и работы для исследователей, промышленных и коммерческих клиентов, а также международных партнеров.
- Будущая станция сможет вместить до 10 человек в отдельных зонах проживания и проведения научных исследований.
- Компания планирует, что Orbital Reef будет "многофункциональным бизнес-парком" в космосе, который будет иметь несколько портов и причалов для посещения космических кораблей и модулей, а также различные коммунальные услуги и удобства.
- В число возможных пользователей вошли космические агентства, медиа и туристические компании, предприниматели и инвесторы, технологические компании.
Рендеры космической станции Orbital Reef / Фото Blue Origin