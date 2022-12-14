После того, как "Видавництво Старого Лева" прекратило сотрудничество с Бату, автор закрыл страницу и несколько дней не выходит на связь с читателями. Тем временем украинские книголюбы продолжают дискутировать: работал Бату в NASA или его биография – художественная история.
Важнл 7 книг с зимним настроением для всей семьи
В NASA расставили все точки над "и".
Он не работал на NASA. Наше заявление – это информация, которую я должен предоставить,
– говорится в сообщении.
В то же время Бату работал с подрядчиком NASA на протяжении 2013 – 2016 годов. Никаких деталей пока не раскрыли.
Скандал с Бату – главное
- Бату – украинский писатель, автор бестселлеров "Франческа. Повелительница траекторий", "Моцарт 2.0", "Коко 2.0" и других. Свою литературную карьеру Бату начал, рассказывая о своей работе в NASA. В частности, рабочие космические будни послужили основой для дебютного романа о Франческе.
- С самого начала полномасштабного вторжения Бату постоянно делился информацией о победах Украины на дипломатическом фронте в США и собирал деньги на ВСУ. В частности, организовывая аукционы и продавая на них вещи своих коллег (и героев книг).
- Кроме того, Бату намекал, что якобы вовлечен в предоставление экспертных выводов для Пентагона и присутствующих на заседании группы оборонной поддержки Украины в формате "Рамштайн".
- В то же время журналист Виктор Трегубов заявил, что Бату просто придумал свою биографию. По словам журналиста, автор не имеет ничего общего ни с NASA, ни с космической отраслью в целом.