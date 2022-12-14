После того, как "Видавництво Старого Лева" прекратило сотрудничество с Бату, автор закрыл страницу и несколько дней не выходит на связь с читателями. Тем временем украинские книголюбы продолжают дискутировать: работал Бату в NASA или его биография – художественная история.

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В NASA расставили все точки над "и".

Он не работал на NASA. Наше заявление – это информация, которую я должен предоставить,

– говорится в сообщении.

В то же время Бату работал с подрядчиком NASA на протяжении 2013 – 2016 годов. Никаких деталей пока не раскрыли.

Скандал с Бату – главное