Після того, як "Видавництво Старого Лева" припинило співпрацю з Бату, автор закрив сторінку й декілька днів не виходить на зв'язок з читачами. Тим часом українські книголюби продовжують дискутувати: працював Бату у NASA чи насправді його біографія – художня історія.
Зауважте 7 книжок із зимовим настроєм для всієї родини
У NASA розставили всі крапки над "і".
Він не працював на NASA. Наша заява – це інформація, яку я маю надати,
– мовиться у повідомленні.
Водночас Бату працював з підрядником NASA упродовж 2013 – 2016 років. Жодних деталей наразі не розкрили.
Скандал з Бату – головне
- Бату – український письменник, автор бестселерів "Франческа. Повелителька траєкторій", "Моцарт 2.0", "Коко 2.0" та інших. Свою літературну кар'єру Бату розпочав, розповідаючи про свою роботу у NASA. Зокрема, робочі космічні будні стали основою для дебютного роману про Франческу.
- Від початку повномасштабного вторгнення Бату постійно ділився інформацією про перемоги України на дипломатичному фронті у США та збирав гроші на ЗСУ. Зокрема, організовуючи аукціони та продаючи на них речі своїх колег (та героїв книг).
- Окрім того, Бату натякав, що начебто залучений до надання експертних висновків для Пентагону та присутніх на засіданні групи оборонної підтримки України в форматі "Рамштайн".
- Водночас згодом журналіст Віктор Трегубов заявив, що Бату просто вигадав свою біографію. За словами журналіста, автор не має нічого спільного ні з NASA, ні з космічною галуззю загалом.