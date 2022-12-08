Бату дебютував в українській літературі з романом "Франческа. Повелителька траєкторій", інформує 24 канал. Українські книголюби вподобали книгу, в якій автор описує свій космічний досвід. Згодом автор випустив продовження, яке читачі також зустріли дуже тепло.

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Також Бату написав наразі дилогію "Моцарт 2.0" та "Коко 2.0". Легендарні особистості раптом оживають у сучасному Нью-Йорку й опиняються у вирі захопливих та іноді навіть небезпечних пригод.

Біографія Бату – не менш захоплива, аніж його романи

На сайті "Видавництва Старого Лева" мовиться, що Бату народився та виріс у Бурятії. Там здобув фах історика-східнозавця. Спершу переїхав до України, а згодом – у США. Працював журналістом й згодом знайшов себе в авіакосмічній галузі. За даними видавця, посада Бату – спеціаліст з траєкторій космічних апаратів.

В інтерв'ю 2018 року Бату активно розповідає про роботу у NASA. Зокрема, зізнається, що це – "звичайна державна контора, в якій працюють люди, такі, як ми з вами, не боги і не напівбоги".

На запитання, як журналісту вдалося так кардинально змінити сферу, Бату відповів, що спершу працював лаборантом. Але вже через 3 роки перейшов на інженерну посаду фінального інспектора.

Зверніть увагу! З перших днів повномасштабного вторгнення Бату активно заявив про свою проукраїнську позицію й заявив, що не вірить у жодних "хороших руских". Про бурятів, які воюють на боці окупантів, Бату казав так: "це люди, які стоптали ім'я мого народу". Окрім того, письменник розповів, що вважає Україну своєю батьківщиною і йому боляче, що "ці с*ки зробили з країною". Також Бату ділився успіхами боротьби на дипломатичному фронті у США й збирав гроші на ЗСУ.

Трегубов заявив, що Бату вигадав свою біографію

Тим часом Трегубов заявив: більшість того, що українці знають про Бату, – лише вигадка. А його біографія – насправді, містифікація. Журналіст зауважив, що Бату ніколи не працював у NASA. А все начебто реальне підґрунтя романів про Франческу створила уява автора.

На щастя, в мене вже була можливість перевірити в НАСА через компетентного знайомого. Перевірка зайняла кілька місяців. Як виявилося, Андрій (Дорж Бату – 24 канал) ніколи не працював в NASA,

– заявив Трегубов.

Окрім того, він стверджує, що Бату ніколи не працював у космічній галузі загалом, а також – не був дотичним до Нацгвардії США.

Бату оголосив про продаж піна одного з героїв

За словами Трегубова, тригером для викриття Бату став його допис про "літературні артефакти". Автор вирішив продати пін одного зі своїх героїв (полковника Вескотта) – срібну Квітку Будяка.

Стартова ціна становила 5 тисяч гривень. Бату заявив, що усі гроші від продажу направить на потреби ЗСУ. Українці охоче долучилися до аукціону.

Важливо! Трегубов наголосив: він не стверджує, що гроші від продажу піна не пішли на потреби воїнів Деталі йому невідомі.

Як відреагував Бату

Бату назвав пост Трегубова відвертою маячнею. Водночас він зробив боляче рідним автора.

"Я не є держслужбовцем. Ніколи ним не був. Працював і працюю на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів. Ці приватні компанії не розголошують інформацію про своїх штатних працівників", – заявив письменник.

Окрім того, Бату додав, що ніколи не виступав від імені жодної установи й завжди наголошував: транслює лише власну думку.

"Звіт за автівки і кошти я представлю окремо – точно так, як ми звітуємо за медикаменти. Я не буду продовжувати обговорення цієї теми в соцмережах і перейду до консультацій про перенесення обговорення в юридичну площину", – підсумував автор.

Українці розділилися на два табори. Одні книголюби заявили, що не бачать підстав ставити під сумнів біографію улюбленого автора й довіряють йому. Інші – розповідають, що й раніше зауважували "помилки" та "білі нитки" в історіях Бату про його життя.

Конкретних доказів чи документів, які можуть підтвердити або спростувати інформацію, наразі не надала жодна зі сторін.