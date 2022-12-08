Бату дебютировал в украинской литературе с романом "Франческа. Повелительница траекторий", сообщает 24 канал. Украинским книголюбам понравилась книга, в которой автор описывает свой космический опыт. Позже автор выпустил продолжение, которое читатели тоже встретили очень тепло.

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Также Бату написал дилогию "Моцарт 2.0" и "Коко 2.0". Легендарные личности вдруг оживают в современном Нью-Йорке и оказываются в водовороте увлекательных и иногда даже опасных приключений.

Биография Бату – не менее увлекательна, чем его романы

На сайте "Видавництва Старого Лева" говорится , что Бату родился и вырос в Бурятии. Там получил профессию историка-восточнозавца. Сначала переехал в Украину, а затем – в США. Работал журналистом и впоследствии нашел себя в авиакосмической отрасли. По данным издателя, должность Бату – специалист по траекториям космических аппаратов.

В интервью 2018 Бату активно рассказывает о работе в NASA. В частности, признается, что это – "обычная государственная контора, в которой работают люди, такие, как мы с вами, не боги и не полубоги".

На вопрос, как журналисту удалось так кардинально сменить сферу, Бату ответил, что сначала работал лаборантом. Но уже через три года перешел на инженерную должность финального инспектора.

Обратите внимание! С первых дней полномасштабного вторжения Бату активно заявил о своей проукраинской позиции и заявил, что не верит ни в каких "хороших русских". О бурятах, воюющих на стороне оккупантов, Бату говорил так: "это люди, которые стоптали имя моего народа". Кроме того, писатель рассказал, что считает Украину своей родиной и ему больно, что "эти с*ки сделали со страной". Также Бату делился успехами борьбы на дипломатическом фронте в США и собирал деньги на ВСУ.

Трегубов заявил, что Бату придумал свою биографию

Между тем Трегубов заявил: большинство того, что украинцы знают о Бату – лишь вымысел. А его биография – на самом деле мистификация. Журналист отметил, что Бату никогда не работал в NASA. А все вроде бы реальное основание для романов о Франческе создало воображение автора.

К счастью, у меня уже была возможность проверить в НАСА через компетентного знакомого. Проверка заняла несколько месяцев. Как оказалось, Андрей (Дорж Бату – 24 канал) никогда не работал в NASA,

– заявил Трегубов.

Кроме того, он утверждает, что Бату никогда не работал в космической отрасли в целом, а также не был причастен к Нацгвардии США.

Бату объявил о продаже пена одного из героев

По словам Трегубова, триггером для разоблачения Бату стало его сообщение о "литературных артефактах". Автор решил продать пин одного из своих героев (полковника Вескотта) – серебряный Цветок Чертополоха.

Стартовая цена составила 5 тысяч гривен. Бату заявил, что все деньги от продаж направит на нужды ВСУ. Украинцы с радостью присоединились к аукциону.

Важно! Трегубов подчеркнул: он не утверждает, что деньги от продажи пана не пошли на нужды воинов. Детали ему неизвестны.

Как отреагировал Бату

Бату назвал пост Трегубова откровенным бредом. В то же время, он сделал больно родным автора.

"Я не являюсь госслужащим. Никогда им не был. Работал и работаю на условиях контракта на частные компании, выполняющие заказы государственных органов. Эти частные компании не разглашают информацию о своих штатных работниках", – заявил писатель.

Кроме того, Бату добавил, что никогда не выступал от имени ни одного учреждения и всегда подчеркивал: он транслирует только собственное мнение.

"Отчет за автомобили и средства я представлю отдельно – точно так, как мы отчитываемся за медикаменты. Я не буду продолжать обсуждение этой темы в соцсетях и перейду к консультациям о переносе обсуждения в юридическую плоскость", – подытожил автор.

Украинцы разделились на два лагеря. Одни книголюбы заявили, что не видят оснований подвергать сомнению биографию любимого автора и доверяют ему. Другие рассказывают, что и раньше отмечали "ошибки" и "белые нити" в историях Бату о его жизни.

Конкретные доказательства или документы, которые могут подтвердить или опровергнуть информацию, не предоставила ни одна из сторон.