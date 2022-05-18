Дорж Бату – бурят, живущий в США и выпускающий книги в Украине

Дорж Бату в последний раз был в России в 2009 году, на похоронах своего отца. Тогда же он забрал в Украину свою сестру и племянника, который через некоторое время стал военным ВСУ. Именно к нему Бату приехал в Украину – сейчас муж с женой собирают гуманитарную помощь в США и помогают украинцам.

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Его украинцы ждали давно, ведь он – популярный в Украине автор книг "Видавництва Старого Лева": "Франческа" (2 части), "Моцарт 2.0" и "Таємниця старого лами". Именно в последней Бату описывал свое детство и становление в Бурятии, которую в 1920-х годах оккупировала советская власть, а в 1922 году Бурятия стала республикой в ​​составе России. Он подробно описывал религию, культуру, обычаи своего народа и наглядно показывал, как под влиянием СССР его страна изменялась.



Книги Доржа Бату / Фото "ВСЛ"

После почти 10 лет работы журналистом в Украине, а спустя несколько лет в США, он полностью сменил профессию и стал работать в NASA. С презентациями книг он хотел приехать в Украину, но помешала пандемия. Сейчас он говорит, что испытал необходимость быть здесь, как и желание выпустить новую книгу-продолжение "Моцарта", где главной героиней будет Коко Шанель. Свою работу Дорж завершил во время полномасштабной войны, поскольку понял, что "и в пандемию и в войну – культура и литература имеют значение".

"Мне больно, что эти с*ки сделали с моей страной"

Мы побывали на короткой, но крайне важной встрече Доржа Бату с читателями во Львове, где среди сирен и тревожных новостей он поделился, что чувствует и как лично переживает то, что его родина "фактически потеряна", а люди, тоже буряты, могли так жестоко себя вести во время оккупации Киевщины.

Дорж Бату рассказывает, что хоть и имел российский паспорт, но он уже давно неактуален. По его мнению, это больше морально-нравственный выбор, чем цивилизационный, "потому что человеком можно оставаться и в Северной Корее, а морально-нравственный выбор – это выбор каждого, и не каждый может его сделать". Говорит, что хоть в США проживают многие россияне, однако с ними он не общается. Автор скептически относится к их позиции, что они не могут ничего сделать, что они – за мир, а Украина и Россия – якобы братские народы.

Это все очень большой bullshit (бред – 24 канал). Может это будет звучать резко и недипломатично, но я не верю в хороших русских.

Относительно своих коренных сограждан из России он ответил резко, приведя в пример персонажей из своей книги "Таємниця старого лами", где одни буряты уважают собственную историю и культуру, а другие считают себя не бурятами, а русскими, не зная родного языка, культуры и другого.



Дорж Бату рассказал о коренном народе Бурятии / Фото "ВСЛ"

"Как правило, это городские буряты, которые не знают языка, традиций, истории… Скажем так, существа, приезжающие на территорию Украины, называют себя бурятами, но я их такими не считаю. Это люди, которые истоптали имя моего народа, растоптали историю, традиции и веру. Поэтому у меня совершенно никаких чувств к этим существам нет. Большая часть тех "бурят", кто въезжает в Украину, – люди из глубинки, которые купились на деньги, которые им пообещали в армии РФ. Идти и выполнять такие задания за деньги, это не служба в армии – это киллерство и геноцид", – говорит Дорж Бату.

Мужчина добавляет, что в США представители бурятской диаспоры неоднократно просили его присоединиться к акции "Буряти против войны". Он отказался, поскольку считает такие усилия контрпродуктивными. По его мнению, гораздо эффективнее поддерживать ВСУ, чем обращаться к бурятским матерям, умоляя их не отпускать своих детей в армию.

Мало того, когда я заявил, что лично я и мой племянник будем прилагать все усилия, чтобы они вернулись домой в мешках, мне сказали: "Сколько в тебе ненависти", на что я ответил: "Это немного другое. У меня нет ненависти к кучки дерьма. У меня есть отвращение. Это основное мое чувство к тем, кто называет меня моими соотечественниками и идет на территорию Украины".

"Он имеет веру, имеет мотивацию", – Бату о племяннике из России, который воюет в ВСУ

Что касается племянника, то, как мы уже упоминали, он находится в рядах украинского войска. После России он 2 года еще учился в украинской школе, начиная учить государственный язык "с нуля", а затем окончил Карпатский университет – хотел стать украинским актером. Однако мама всегда хотела, чтобы он стал военным.

Сейчас он защищает страну от российских оккупантов и стал чаще общаться с дядей: "Он имеет веру, имеет мотивацию. Он очень повзрослел. Мы пообщались немного больше, чем он мог мне написать. И то, что он мне рассказывал, мне "на голову не налазило". Я не знаю, как бы я это пережил. Это очень страшно".

Что касается другой семьи, то Бату говорит, что у него теперь нет другой семьи в России, кроме родных в Украине.

Единственная семья, которая у меня осталась, это мой племянник, и он в ВСУ. В России была семья, у моих знакомых тоже есть, но у всех сейчас одинаковая модель – я не знаю, при каких условиях это общение может возобновиться.

Дорж Бату признается, что не готов ответить на то, что именно у него изменилось за время войны внутри.

"Я не готов ответить на этот вопрос, потому что у меня все еще в процессе. И эта поездка в Украину на меня очень сильно повлияла. Изменения – это точно, да. Я потерял семью, я фактически потерял родину. Как это на меня повлияет – не знаю. Но я точно знаю, что мне нужно идти дальше. Считаю ли Украиной своей родиной? Да, это моя страна, и мне больно, что эти с*ки сделали с моей страной".

Война – это время, когда все делится на черное и белое, ты должен занять четкую позицию. И не существует полутонов и серых тонов.

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"Война – это было только вопросом времени"

Автор рассказал, что ранее занимался научными проектами, но с января 2022 его перевели на военный проект, связанный непосредственно с Украиной. Итак, до начала войны он уже занимался мониторингом. Но, несмотря на работу, он до конца не верил, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, хотя об этом постоянно говорила американская разведка. Говорит, для них это было только вопросом времени:

"Я был на многих войнах и скажу, что Россия одинаково вела себя как в Сирии, так и в Чечне, в 45-м году в Германии и на территории других стран Европы. И так же она вела себя во время русско-турецкой войны в Болгарии, я вам это как историк говорю. Поэтому то, как ведет себя российская армия – это очень характерно для нее. Это постоянные мародерства и убийства гражданского населения, как характерный почерк российской армии. Это говорят все историки, это в конце концов зафиксировано в документах, поэтому я с ужасом осознал, что то же ожидает и Украину. Это было за несколько дней до того, как произошли события в Буче. И к моему большому сожалению, это все повторилось. И это повторится с любой страной, куда вторгнется Россия".



Дорж Бату не удивлен зверствам россиян / Фото "ВСЛ"

Дорж Бату добавил, что за океаном война в Украине выглядит совсем по-другому, чем когда видишь ее изнутри. Делится, что ему было очень тяжело видеть все блокпосты при въезде в Украину. А когда он поехал на позицию к своему племяннику, для него это было большим потрясением.

"Я видел, как изменилась страна… Особенно страшно было, когда видели разрушенные церкви, заправки, магазины…" – вспоминает Бату.

"Американцы всегда были эмпатичными": о ленд-лизе, письмах диаспоры и НАТО

Как рассказал украинский автор, американцы всегда были эмпатическими, и в войне России с Украиной они были готовы поддерживать Украину. Говорит, что в основном из-за того, что еще есть свидетели холодной войны с Россией, а также многие знают о Второй мировой войне. Никто из них доброго слова о русском солдате сказать не может, ведь все, что он рассказывал о мародерстве и изнасиловании – это правда.

Что касается политических моментов, то он подчеркивает, что вопросы Америки и НАТО – это два разных вопроса. Со временем он и его друзья поняли, что НАТО никогда не примет решение закрыть небо по политическим соображениям. Но страны-члены НАТО готовы сделать все, чтобы украинцы закрыли собственное небо с помощью западного оружия.

Собственно, это сейчас и происходит. Нам не нужны политические решения, нам нужно оружие. Дайте украинцам оружие – небо закроем сами. Это сейчас главная риторика, и она выполняется.

С первого дня войны Бату лично помогал этническим украинским переписываться с представителями конгресса в сенате и убеждать их помогать Украине оружием. Они хотели, чтобы над Украиной "закрыли небо", помогли с оружием и давили санкциями. Однако с самого начала ход дел был ненадежным: были скептики-сенаторы, которые не придавали войне в Украине большого значения. Но украинцы продолжали борьбу: Бату продолжал писать шаблоны писем и инструкции для друзей и коллег, чтобы писали своим представителям в Конгресс.

"Буквально через неделю я понял, что отношение немного изменилось. После отписок начался второй этап "оправдания". На что мы продолжали бомбить их письмами, начали присылать им фото (из Ирпеня, Бучи, последствий бомбардировок), а они возмущались, почему эти фото не заблюрены. И через 2 недели риторика изменилась".

Когда критическая масса американских избирателей начала оказывать давление на своих представителей в конгрессе, их риторика наконец-то изменилась. Там были и ярые поклонники Украины, и ярые скептики. Мы честно не могли мечтать о том, что конгресс подпишет ленд-лиз. Но я думаю, что совместными усилиями украинских дипломатов мы попытались перевернуть ситуацию и считаю, что нам это удалось. Но нам нужно больше санкций, оружия и денег.

В частности, относительно ленд-лиза, Бату говорит, что это очень хорошее и большое событие, ведь во времена Второй мировой это считалось переломным моментом и одним из символов победы. Он полагает, что в этой войне тоже.



Дорж Бату помогал Украине "выбить" ленд-лиз / Фото "ВСЛ"

¨Интересно Ленд-лиз настолько выгоден, что некорректно называть его ссудой, – Зеленский

"Безумное сопротивление украинцев": что повлияло на подписание ленд-лиза

По мнению Доржа Бату, существует несколько факторов, которые повлияли на подписание ленд-лиза в США. Он говорит, что не стоит забывать, как украинцы отчаянно противились всем войнам, в которых были.

Безумное сопротивление украинцев – не сюрприз. Я очень рад, что Советский Союз не убил менталитет украинцев, как он пытался. Большой вред он причинил, но желание защищать страну – это базовая вещь, которую СССР не смог сломать.

Также говорит, что утверждение, что русская армия – вторая в мире – это преувеличение. Ну и важна также поддержка Запада. По словам автора, все эти факты дают результаты, которые мы держимся, и как у союзников, так и в ВСУ, есть определенные планы.

"Уже не идет на повестке "границы до 24 февраля", а полное освобождение украинских территорий. Раньше была "no fly zone", сейчас другая риторика", – добавляет мужчина.

Хотя у ленд-лиза есть четкие правила, которые должна соблюдать страна, когда получает его, однако Бату говорит, что это уже отдельный, второй этап. Единственное, что нам сейчас нужно – это победа. А для нее нужно работать не только украинским военным, но и гражданским. И самое простое, как это делать – это продолжать жить дальше, несмотря на все сложности, сирены и угрозы бомбардировок.

"Мы все делаем одно дело. Вы идете пить кофе, вы платите налоги, вы делаете бизнес и "держите его на плаву". И те, кто выехал из Украины в Польшу, они выехали с тех территорий, на которых ВСУ должна проводить оборонительные наступательные операции. Это правильно – чем меньше будет гражданских, тем больше будут развязаны руки у ВСУ. Это правильно, что люди уезжают, продолжают ходить в кафе и рестораны. Без этого бизнес развалится, а если это произойдет, наши шансы на победу будут очень призрачными. Надо беречь себя, чтобы заниматься гуманитаркой, элементарно, чтобы вести информационные операции в соцсетях. Это комплексный вопрос, в котором вовлечены все", – убежден Бату.

Как помог Цаплиенко "дожать" администрацию Байдена дать 800 миллионов долларов

Дорж Бату также поделился интересной историей, к которой был причастен он, его знакомая переводчица Зеня Томпкинс и украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, выступивший в Хельсинкской комиссии Конгресса США как свидетель русско-украинской войны. По словам Бату, Андрея пригласили выступить на комиссии, поскольку он – авторитетный журналист и эксперт. Его просили проинформировать о реальном положении дел, потому что он находится "на передке" и знает, что там происходит. А американцам, особенно тем, кто принимает решение, критически важно знать информацию с первых уст.



Андрей Цаплиенко выступил перед Хельсинкским союзом / Фото из фейсбука Бату

Чтобы выступить перед Конгрессом, Андрей обратился к Доржу Бату. Он ему написал, чтобы помочь "нажать на такие кнопки", чтобы они сдвинулись, и можно было переломить ситуацию. Следовательно, он с подругой очень простыми словами попытались рассказать, что происходит в Украине.

"Андрей выступил через полтора часа после того, как выступал президент Зеленский. После выступления Андрея Хельсинкская комиссия пришла на прием к президенту Байдену, и тогда он подписал акт о выделении суммы на 800 миллионов долларов для помощи Украине. Администрация президента – очень осторожна, поэтому она прислушивается к членам Хельсинкской комиссии и к Нэнси Пелоси. Благодаря выступлению Андрея, украинским дипломатам, благодаря украинцам, которые писали сенаторам в конгрессе, удалось убедить администрацию Байдена, что эта помощь нужна, ее нужно увеличивать – в результате чего родился ленд-лиз", – говорит автор.

Я считаю, что Андрей внес очень большой вклад, чтобы убедить скептиков из Хельсинкской комиссии для того, что США должны иметь отдельную позицию от НАТО. Позиция НАТО – это общая позиция 30 стран-участниц, очень трудно с таким количеством достичь консенсуса. Плюс потому, что некоторые страны-участники плотно сидят на российских энергоносителях. Америка может иметь и должна иметь свое мнение. И именно на это мнение мы стараемся влиять. Я считаю, что пока мы неплохо справляемся.

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"Мои книги читали в бомбоубежищах, на позициях, блокпостах и ​​спрашивали, когда следующая"

Многие музыканты и творческие люди сейчас находятся в ВСУ, ТрО, волонтерят. Следовательно, многие перестали заниматься творческой деятельностью. Это произошло и с Доржем Бату, ведь когда началась война, он остановил работу над книгой. Говорит, что было не до того, и он не надеялся, что вообще продолжит работу над книгой о Коко Шанель. Но несколько дней спустя его мотивировали продолжать работу... читатели.

Когда начали постить фото моих книг в бомбоубежищах, на позициях, блокпостах и ​​постоянно спрашивали, что будет следующее... Я уже заявлял о продолжении Моцарта еще до войны. И меня постоянно спрашивали, будет ли продолжение. Я не решался им сказать, что не будет, что на самом деле остановил работу. И когда таких сообщений было критическое количество, я написал Марьяне (главе "Видавництва Старого Лева" – 24 канал), что мы должны это закончить. Пусть это будет электронный вариант, безразлично, но должно быть. И я снова начал.



Дорж Бату дописывал книгу во время войны / Фото "ВСЛ"

Однако признается, что ему было очень тяжело сосредоточиться на работе, он никак не мог выделить время на книгу, поэтому приходилось сидеть по ночам, откладывать от себя телефон и дописывать. Со временем он и его коллеги закончили работу, и уже скоро издание появится на полках книжных магазинов.

"Мы поняли, что война войной, но читатель нуждается в таких историях и продолжении. И потом, уже на каком-то определенном этапе, я понял, что это тоже сопротивление, потому что враг хочет уничтожить нашу литературу, культуру, музыку, а мы не дадим им это сделать. Я понял, что и в пандемию, и в войну – культура и литература имеют значение. Потому что не будет литературы, музыки – не будет ничего. Иначе что мы защищаем на самом деле? Мы защищаем собственную идентичность, наше право на язык, на культуру", – отмечает Бату.

Почему Коко Шанель – его главная героиня новой книги (ранее она упоминалась в книге "Моцарт 2.0")? Бату говорит, что она покорила его тем, что могла быть любой, и за это ее обожали:

"Моцарт был очень сложной и неоднозначной личностью. В принципе, каждая большая личность по-своему сложна. Шанель меня поразила одним феноменом. В жизни она была совершенно малосимпатичнім человеском, она была хамкой, лжецом, тираном, кошмарила своих работников, сотрудничала с Гестапо, говорила о своих коллегах такие вещи, которые на голову не налезают, но при этом всем ее все любили и обожали. Я не мог понять, почему так?

И я понял одну простую вещь: не обязательно любить ее как личность, но тот вклад, который она внесла в то, что мы носим каждый день, он неоценим. Я думаю, что ее любят именно за это. А еще ее любят за ее натуральность, наверное. Она никогда не стеснялась себя, своего тела, маленькой груди, что была "с низов". И она могла себе позволить быть в любых обстоятельствах. Но даже тогда, когда она попала в 2006 году в Нью-Йорк, согласно сюжету моей книги, она впервые смогла посмотреть на себя со стороны и принять себя такой, какой она есть. Потому что за всю свою жизнь она так себя не любила, к сожалению".