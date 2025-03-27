Сонячні плями можна буде побачити під час часткового затемнення 29 березня

29 березня 2025 року жителі Північної півкулі зможуть спостерігати часткове сонячне затемнення. Однак цього разу є шанс спостерігати не лише захопливе видовище затемнення, але й побачити сонячні плями на поверхні нашої зорі.

Перше часткове сонячне затемнення 2025 року можна буде спостерігати в останню суботу березня, повідомляє 24 Канал. На території України теж є шанс побачити часткове затемнення Сонця та плями на його поверхні.

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Що таке сонячні плями і чому вони важливі?

Сонячні плями – це темні ділянки на поверхні Сонця, які можуть спричинити магнітні збурення у його атмосфері. Вони можуть досягати розмірів Землі та змінювати свою кількість залежно від 11-річного сонячного циклу. Астрономи спостерігають за ними ще з 1610 року.

У жовтні 2024 року NOAA та NASA повідомили, що Сонце досягло максимуму своєї активності, оскільки кількість сонячних плям сягнула піку. Як правило, в кожному сонячному циклі буває два максимуми, тому астрономи очікують новий сплеск активності вже найближчим часом.

Як відстежувати затемнення?

Під час затемнення можна буде спостерігати, як Місяць поступово закриває та відкриває сонячні плями, що дозволить не лише милуватися явищем, а й простежити за його розвитком у реальному часі.

Зараз більшість сонячних плям розташовані у південній півкулі Сонця, але з наближенням другого піку максимуму вони можуть з’явитися і в північній частині. Це робить 29 березня чудовою нагодою для астрономічних спостережень.

Якщо ж ви не хочете чекати затемнення, NASA пропонує спостерігати за Сонцем у режимі реального часу через Сонячну динамічну обсерваторію.

Що потрібно для спостереження?

Спостерігати за Сонцем без захисту для очей небезпечно. Навіть якщо воно частково закрите, ультрафіолетові (UV) та інфрачервоні (IR) промені можуть пошкодити сітківку ока та спричинити сліпоту.

Безпечний спосіб спостерігати затемнення – це спеціальні фільтри або окуляри для сонячного затемнення. Якщо у вас залишилися такі окуляри з попередніх затемнень, обов’язково перевірте їх на наявність подряпин чи пошкоджень.

Також побачити сонячні плями можна за допомогою пінхол-проектора – методу непрямого спостереження, який проектує зображення Сонця на рівну поверхню.