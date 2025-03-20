Захід сонця на Місяці

Це перше в історії відео високої чіткості, що демонструє, як Сонце ховається за горизонт нашого природного супутника. Компанія Firefly оприлюднила кадри, зроблені її посадковим апаратом, 18 березня, пише 24 Канал.

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Blue Ghost офіційно завершив свою місію на Місяці в неділю, 16 березня, провівши на запиленій поверхні повний місячний день, еквівалентний 14 земним дням. Він також протримався цілих 5 годин у повній темряві, перш ніж піддався холодним температурам і відключився. Апарат не був сконструйований таким чином, щоб витримати місячну ніч, а тому, ймовірно, не зможе увімкнутися на світанку.

Відео тривалістю в одну хвилину складається із зображень, знятих різними камерами Blue Ghost, які потім були зшиті разом для створення повноцінного ролика. Земля і Венера особливо виділяються на відео, сяючи прямо над поверхнею Місяця. Команда NASA, яка займається цією місією, надалі аналізуватиме зображення і ділитиметься висновками.

Захід сонця на поверхні Місяця: відео

Окрім зображень заходу сонця, апарат також надіслав знімки тіні, що стелилася поверхнею Місяця перед тим, як світло зорі зникло за горизонтом.



Тінь простягається по поверхні Місяця. Знімок зроблений однією зі стереокамер Blue Ghost. Схоже, що вона встановлена на нижній частині апарата / Фото NASA/Olivia Tyrrell

Нагадаємо, 2 березня посадковий модуль Firefly здійснив посадку на поверхню Місяця з 10 інструментами на борту, призначеними для дослідження поверхні та збору даних для підтримки майбутніх польотів людини. Місія є частиною ініціативи Commercial Lunar Payload Services, яка передбачає регулярне відправлення корисного навантаження на Місяць за допомогою комерційних космічних кораблів.

Blue Ghost сумарно передав на Землю понад 119 гігабайтів даних. Це була найдовша комерційна місія на Місяці в історії.

Firefly ділився неймовірними кадрами, зробленими посадковим апаратом протягом усієї місії. Космічний апарат зняв вражаюче відео свого спуску до сильно порізаної кратерами поверхні Місяця. Blue Ghost також зафіксував повне сонячне затемнення з Місяця 14 березня, в той час як Земля одночасно переживала повне місячне затемнення. Імовірно, попереду на нас чекає ще більше чудових кадрів.