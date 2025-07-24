OpenAI вже готує наступний генератор відео Sora 2, щоб потіснити Veo 3 від Google

OpenAI готується до випуску оновленої моделі для генерації відео Sora 2. Цей крок стане відповіддю на нещодавній запуск Veo 3 від найближчого конкурента, компанії Google. Veo 3 показує вражаючі результати, маючи, серед іншого, функцію вбудованого генерування звуків і мовлення. Нова версія Sora також обіцяє розширені можливості, що може суттєво посилити конкуренцію між технологічними гігантами.

Чого очікувати від Sora 2?

Нещодавно Google відкрив для розробників доступ до своєї передової моделі генерації відео Veo 3, що стало значним кроком у розвитку технології. Veo 3 здатна створювати високоякісні відеоролики з синхронізованим звуком, реалістичною фізикою та природними рухами, що робить її серйозним конкурентом на ринку. Модель може генерувати відео у високій роздільній здатності, обробляти складні запити та навіть створювати кінематографічні ефекти. Очевидно, що це змусило конкурентів хвилюватись і з новою силою взятися за власні розробки, пише 24 Канал з посиланням на BleepingComputer.

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Тож тепер OpenAI, схоже, готує до випуску Sora 2. Хоча компанія ще не робила офіційних анонсів, інформація про розробку другої версії вже з'явилась у мережі. Так, комп'ютерний інженер Тібор Блахо помітив, що сервери OpenAI тепер містять посилання на продукт, названий "Sora 2", що робить очевидною розробку нової генеративної відеомоделі.

Перша версія Sora, представлена ще 9 грудня 2024 року, свого часу вразила громадськість своїми можливостями – вона мала чудову реалістичність і могла створювати відео тривалістю до хвилини за текстовим описом. Однак з того часу минуло вже більше шести місяців, а ми так і не побачили жодного оновлення.

Очікується, що Sora 2 запропонує ще більш просунуті функції, щоб кинути виклик можливостям Veo 3, зокрема у сфері генерації аудіо та реалізму зображення. Однак конкретних даних чи якихось витоків поки що немає. Невідома також і дата можливого запуску.

Зазначимо, що крім прямої конкуренції у відеогенерації, OpenAI також планує випустити нову мовну модель з відкритим кодом, яка матиме розширені можливості логічного мислення.