Чому досягнення OpenAI є таким унікальним?

Александер Вей, науковий співробітник OpenAI, який працює над великими мовними моделями, повідомив на платформі X, що експериментальна дослідницька модель досягла цього "давнього великого виклику в галузі штучного інтелекту". Хоча ШІ часто використовується для обробки складних наборів даних і повторюваних дій, зазвичай він не справляється з завданнями, які вимагають більшої творчості або складного прийняття рішень. Однак, з останнім конкурсом IMO (Міжнародна математична олімпіада) все змінилося. OpenAI стверджує, що її модель змогла впоратися зі складними математичними проблемами, використовуючи розуміння, подібне до людського, пише 24 Канал.

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Турнір збирає учасників з понад 100 країн, і лише близько 10% з них отримують золото. Змагання відбулося у класичному форматі: два дні, по три складних завдання на кожну сесію, по 4,5 години роботи над кожною серією завдань.

Модель OpenAI розв’язала п’ять із шести завдань та набрала 35 зі 42 можливих балів – це результат, який відповідає золотій медалі серед людей. Усі відповіді оцінювали незалежно три колишні переможці олімпіади, і рішення штучного інтелекту схвалили одноголосно.

Важливо, що для тренування не використовувалися вузькоспеціалізовані прийоми – система продемонструвала креативність і вміння будувати логічно послідовні математичні докази, як справжній математик.

IMO часто стає полем битви для талановитих школярів, які вже досягають надзвичайного рівня. Перемога ШІ – це історичний момент для розвитку штучного інтелекту, адже ще донедавна моделі здатні були лише на шаблонне виконання математичних операцій та роботу з великими масивами даних, але не на творчий пошук чи доведення складних теорем.

Також варто відзначити, що команді OpenAI вдалося досягти цього прориву завдяки загальному глибокому навчанню моделі, багатогодинним експериментам з алгоритмами загального призначення і новим підходам до масштабування обчислювальних потужностей під час виконання завдань.

Модель наразі недоступна для широкого використання, і навіть у наступних комерційних версіях, зокрема у майбутньому GPT-5, цей рівень математичних можливостей поки впроваджувати не планують. Проте це потужний сигнал, що системи штучного інтелекту все ближчі до досягнення та навіть перевищення людського рівня не лише у стандартних інженерних задачах, але й у творчих і складних дослідженнях.