Почему достижение OpenAI является таким уникальным?

Александер Вэй, научный сотрудник OpenAI, который работает над большими языковыми моделями, сообщил на платформе X, что экспериментальная исследовательская модель достигла этого "давнего большого вызова в области искусственного интеллекта". Хотя ИИ часто используется для обработки сложных наборов данных и повторяющихся действий, обычно он не справляется с задачами, которые требуют большего творчества или сложного принятия решений. Однако, с последним конкурсом IMO (Международная математическая олимпиада) все изменилось. OpenAI утверждает, что ее модель смогла справиться со сложными математическими проблемами, используя понимание, подобное человеческому, пишет 24 Канал.

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Турнир собирает участников из более 100 стран, и только около 10% из них получают золото. Соревнование состоялось в классическом формате: два дня, по три сложных задачи на каждую сессию, по 4,5 часа работы над каждой серией задач.

Модель OpenAI решила пять из шести задач и набрала 35 из 42 возможных баллов – это результат, который соответствует золотой медали среди людей. Все ответы оценивали независимо три бывшие победители олимпиады, и решение искусственного интеллекта одобрили единогласно.

Важно, что для тренировки не использовались узкоспециализированные приемы – система продемонстрировала креативность и умение строить логически последовательные математические доказательства, как настоящий математик.

IMO часто становится полем битвы для талантливых школьников, которые уже достигают необычайного уровня. Победа ИИ – это исторический момент для развития искусственного интеллекта, ведь еще недавно модели способны были только на шаблонное выполнение математических операций и работу с большими массивами данных, но не на творческий поиск или доказательства сложных теорем.

Также стоит отметить, что команде OpenAI удалось достичь этого прорыва благодаря общему глубокому обучению модели, многочасовым экспериментам с алгоритмами общего назначения и новым подходам к масштабированию вычислительных мощностей при выполнении задач.

Модель в настоящее время недоступна для широкого использования, и даже в следующих коммерческих версиях, в частности в будущем GPT-5, этот уровень математических возможностей пока внедрять не планируют. Однако это мощный сигнал, что системы искусственного интеллекта все ближе к достижению и даже превышению человеческого уровня не только в стандартных инженерных задачах, но и в творческих и сложных исследованиях.