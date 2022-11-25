У Бразилії конфіскували сотні iPhone через порушення Apple місцевого законодавства

За розпорядженням бразильського регулятора почали вилучати з роздрібних магазинів смартфони iPhone через те, що вони продаються без зарядного пристрою в комплекті – це порушує місцеве законодавство. Раніше місцева влада вже штрафувала Apple за відсутність зарядки в комплекті смартфонів і наказувала перестати порушувати закони.

Попри заборону Міністерства юстиції Бразилії здійснювати продаж iPhone без комплектного зарядного пристрою, а також штраф у розмірі 2,38 мільйона доларів, призначений за "навмисно дискримінаційну практику щодо споживачів", компанія Apple продовжила поставляти на місцевий ринок смартфони без адаптерів живлення.

Не пропустіть Як захистити свій смартфон від стеження та вірусів: 3 поради про кібербезпеку

Інститут захисту прав споживачів Федерального округу (Procon-DF) конфіскував "сотні iPhone у різних роздрібних магазинах столиці Бразилії". Своєю акцією під назвою "Operation Discharge" (Операція розрядка) регулюючий орган намагається змусити Apple дотримуватися місцевого законодавства, згідно з яким смартфони повинні поставлятися із зарядним пристроєм. Повідомляється, що смартфони iPhone було вилучено з магазинів операторів стільникового зв'язку та в авторизованих реселерів Apple.

Зазначено, що Apple порушила закони Бразилії, припинивши поставляти зарядні пристрої разом з iPhone 12, але більш того компанія також оновила упаковку і комплектацію iPhone 11, який став поставлятися в більш компактній коробці без зарядного пристрою.

Реакція Apple

У зв'язку з діями регулятора підрозділ Apple Brazil звернувся до уряду з проханням дозволити продаж смартфонів iPhone без зарядних пристроїв у країні до остаточного вирішення спору. Компанія повідомила ресурсу Tecnoblog, що продовжить продавати смартфони в Бразилії, попри проведену акцію регулятора.

Зі свого боку суддя Дієго Камара Алвес (Diego Câmara Alves), який дозволив Apple продовжити продаж iPhone у Бразилії до винесення остаточного рішення, вважає, що компанія не порушує прав споживачів, а регулятор "зловживає своїми повноваженнями".