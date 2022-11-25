Несмотря на запрет Министерства юстиции Бразилии производить продажу iPhone без комплектного зарядного устройства, а также штраф в размере 2,38 миллиона долларов, назначенный за "преднамеренно дискриминационную практику в отношении потребителей", компания Apple продолжила поставлять на местный рынок смартфоны без адаптеров питания.

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Институт защиты прав потребителей Федерального округа (Procon-DF) конфисковал "сотни iPhone в разных розничных магазинах столицы Бразилии". Своей акцией под названием "Operation Discharge" (Операция разрядка) регулирующий орган пытается заставить Apple соблюдать местное законодательство, согласно которому смартфоны должны поставляться с зарядным устройством. Сообщается, что смартфоны iPhone были изъяты из магазинов операторов сотовой связи и у авторизованных реселлеров Apple.

Отмечено, что Apple нарушила законы Бразилии, прекратив поставлять зарядные устройства вместе с iPhone 12, но более того, компания также обновила упаковку и комплектацию iPhone 11, который стал поставляться в более компактной коробке без зарядного устройства.

Реакция Apple

В связи с действиями регулятора подразделение Apple Brazil обратилось к правительству с просьбой разрешить продажу смартфонов iPhone без зарядных устройств в стране до окончательного разрешения спора. Компания сообщила ресурсу Tecnoblog, что продолжит продавать смартфоны в Бразилии, несмотря на проведенную акцию регулятора.

Со своей стороны судья Диего Камара Алвес (Diego Câmara Alves), позволивший Apple продлить продажу iPhone в Бразилии до вынесения окончательного решения, считает, что компания не нарушает прав потребителей, а регулятор "злоупотребляет своими полномочиями".

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