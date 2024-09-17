Соцмережа Bluesky, головний конкурент X, швидко зростає завдяки проблемам Ілона Маска

Останнім часом Bluesky отримав значний приріст користувацької бази завдяки проблемам, які спіткали соцмережу Ілона Маска. На фоні постійного додавання нових функцій, сервіс виглядає цілком життєздатною заміною для тих, кому набридли несправедливі алгоритми колишнього твітера й тисячі російських ботів.

Скільки користувачів зараз має Bluesky

Соціальна мережа повідомила в понеділок, що зараз вона налічує понад 10 мільйонів реєстрацій. Значною мірою це стало можливим завдяки тому, що у Бразилії заблокували доступ до X, тож сотні тисяч користувачів кинулися реєструватися в аналогах соцмережі Маска.

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Починаючи з понеділка, кожен, хто зайде на Bluesky з комп'ютера, побачить великий банер, який повідомить про знакову віху в розвитку соцмережі, й повідомить, коли саме зареєструвався користувач і яким за рахунком став його обліковий запис в абсолютному й відсотковому показнику.

Якщо ви раптом пропустили або випадково закрили банер, не хвилюйтеся, адже ви завжди можете викликати його знову, просто натиснувши на емодзі у верхній частині сторінки.



Так виглядає банер одного з користувачів Bluesky / Скриншот 24 Каналу

Бразилія проти X

Минулого місяця Верховний суд Бразилії заборонив доступ до X по всій країні, а також установив штраф для всіх, хто зайде на сайт за допомогою VPN. Причиною стала відмова Ілона Маска заблокувати кілька сотень сторінок, як того вимагала влада країни. Серед цих облікових записів була, наприклад, сторінка експрезидента Жаїра Болсонару.

Після цього інші соціальні мережі, такі як Threads від Meta і Bluesky, різко зросли в популярності. Наразі ці додатки входять у десятку найпопулярніших у рейтингах App Store та Play Store у категорії соціальних мереж у Бразилії.

Bluesky швидко набрав 3 мільйони користувачів протягом декількох днів після заборони X в Бразилії, а загальна кількість його акаунтів перевищила 9 мільйонів на початку цього місяця. Компанія заявила, що понад 85% нових людей були з Бразилії.

Минулого тижня в Bluesky заявили, що спостерігають рекордну активність на платформі. Ба більше, через масові нові реєстрації, платформа зазнала кількох збоїв у роботі сервера.

Bluesky розвивається

Після майже року роботи в режимі "тільки за запрошеннями" Bluesky відкрив свою платформу для всіх користувачів у лютому. Тим часом Threads, виріс до більш ніж 200 мільйонів користувачів, запустившись 6 липня 2023 року.

Bluesky має дуже невелику команду розробників, а тому нечасто отримує якісь значні оновлення.

Минулого тижня сервіс нарешті дозволив користувачам публікувати відео в додатку.

Він також розгорнув інструменти самомодерації, такі як контроль над тим, хто може цитувати допис, приховування відповідей та можливість вимкнути звук на певний час.

Крім того, нещодавно запустили можливість надсилати особисті повідомлення.

Загалом він досить схожий на Twitter, хоча поки що не має багатьох функцій. На відміну від Threads, Bluesky не має такої жорсткої політики щодо чутливого контенту, зокрема оголеності, суперечливих висловлювань, фотографій із зображенням жорстокості та насилля, але має інструменти, які дозволяють за бажанням все це заблокувати в стрічці.