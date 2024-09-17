Сколько пользователей сейчас имеет Bluesky

Социальная сеть сообщила в понедельник, что сейчас она насчитывает более 10 миллионов регистраций. В значительной степени это стало возможным благодаря тому, что в Бразилии заблокировали доступ к X, поэтому сотни тысяч пользователей бросились регистрироваться в аналогах соцсети Маска.

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Начиная с понедельника, каждый, кто зайдет на Bluesky с компьютера, увидит большой баннер, который сообщит о знаковой вехе в развитии соцсети, и сообщит, когда именно зарегистрировался пользователь и каким по счету стал его аккаунт в абсолютном и процентном показателе.

Если вы вдруг пропустили или случайно закрыли баннер, не волнуйтесь, ведь вы всегда можете вызвать его снова, просто нажав на эмодзи в верхней части страницы.



Так выглядит баннер одного из пользователей Bluesky / Скриншот 24 Канала

Бразилия против X

В прошлом месяце Верховный суд Бразилии запретил доступ к X по всей стране, а также установил штраф для всех, кто зайдет на сайт с помощью VPN. Причиной стал отказ Илона Маска заблокировать несколько сотен страниц, как того требовали власти страны. Среди этих учетных записей была, например, страница экс-президента Жаира Болсонару.

После этого другие социальные сети, такие как Threads от Meta и Bluesky, резко выросли в популярности. Сейчас эти приложения входят в десятку самых популярных в рейтингах App Store и Play Store в категории социальных сетей в Бразилии.

Bluesky быстро набрал 3 миллиона пользователей в течение нескольких дней после запрета X в Бразилии, а общее количество его аккаунтов превысило 9 миллионов в начале этого месяца. Компания заявила, что более 85% новых людей были из Бразилии.

На прошлой неделе в Bluesky заявили, что наблюдают рекордную активность на платформе. Более того, из-за массовых новых регистраций, платформа претерпела несколько сбоев в работе сервера.

После почти года работы в режиме "только по приглашениям" Bluesky открыл свою платформу для всех пользователей в феврале. Тем временем Threads, вырос до более чем 200 миллионов пользователей, запустившись 6 июля 2023 года.

Bluesky развивается

Bluesky имеет очень небольшую команду разработчиков, а потому нечасто получает какие-то значительные обновления.

На прошлой неделе сервис наконец позволил пользователям публиковать видео в приложении.

Он также развернул инструменты самомодерации, такие, как контроль над тем, кто может цитировать сообщение, скрытие ответов и возможность выключить звук на определенное время.

Кроме того, недавно запустили возможность отправлять личные сообщения.

В общем он достаточно похож на Twitter, хотя пока не имеет многих функций. В отличие от Threads, Bluesky не имеет такой жесткой политики в отношении чувствительного контента, в частности обнаженности, противоречивых высказываний, фотографий с изображением жестокости и насилия, но имеет инструменты, которые позволяют по желанию все это заблокировать в ленте.