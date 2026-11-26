Федеральна комісія зі зв'язку США схвалила план SpaceX розгорнути на орбіті до мільйона супутників для центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Проєкт має назву Starmind.

Що саме дозволила комісія?

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) в межах своїх компетенцій дозволила SpaceX розгорнути й експлуатувати угруповання до 1 мільйона супутників для орбітальних центрів обробки даних. Для Ілона Маска це регуляторна перемога, адже він хоче перенести ШІ-дата-центри в космос, пише TechCrunch.

Це перший дозвіл агентства на повноцінне угруповання супутників зі штучним інтелектом. Але його називають "умовним", оскільки FCC має обмежений перелік повноважень. У межах своїх функцій Комісія порушень не побачила, але вони залишаються в інших сферах.

Це відкриває нові горизонти для комп'ютерної інфраструктури, потрібної для лідерства й зростання Америки,

– прокоментував голова FCC Брендан Карр.

Він також говорив про економіку, засновану на "суперінтелекті". Цей термін раніше запропонував президент Дональд Трамп замість звичного "штучного інтелекту".

Маск подякував Карру у відповідь.

Дуже вдячний. Це буде великим активом для Америки та всього світу,

– заявив Ілон Маск.

Як працюватимуть супутники Starmind?

SpaceX описує Starmind як спосіб збирати сонячну енергію в космосі й живити нею можливості ШІ на Землі. Супутники розмістять на висоті від 500 до 1002 кілометрів. Вони працюватимуть на сонячно-синхронній орбіті, щоб постійно отримувати світло без обмежень земних електромереж. Тепло відводитимуть у космічний вакуум через розкладний радіатор площею 160 квадратних метрів на кожному апараті.

Середнє обчислювальне навантаження на один супутник становитиме 175 кіловатів, а на піку сягатиме 250 кіловатів. Дані на Землю передаватимуть високошвидкісними лазерами через супутники Starlink. Якщо основний зв'язок відмовить, FCC дозволила керувати апаратами радіочастотним каналом із Землі. Також комісія схвалила додаткові канали зв'язку для резервування оптичної мережі.

Нові супутники Starlink для програми виготовлятиме сама SpaceX, а чипи зі штучним інтелектом мають постачати з Terafab. У компанії стверджують, що Starmind наближає людство до цивілізації другого типу за шкалою Кардашова, тобто такої, що здатна використовувати всю енергію Сонця.

Які терміни встановила комісія?

За умовами дозволу SpaceX має сім років, щоб вивести на орбіту перший робочий супутник, і 14 років, щоб розгорнути все угруповання. Розгортання треба розпочати не пізніше листопада 2033 року. Десяту частину, тобто 100 тисяч супутників, мають запустити до листопада 2035 року, а мільйон – до 2040 року.

Хто заперечував і що ще не вирішено?

Проти виступили Amazon, Viasat і Американське астрономічне товариство. Вони вказували на ризики орбітального сміття й перенасичення орбіт, радіоперешкоди та наслідки для довкілля. Amazon, яка створює конкурента Starlink, у своїй петиції назвала заявку набором амбітних намірів, а не реальним планом, і попередила про ризик реальної шкоди. FCC відхилила частину ключових застережень, зокрема щодо загроз для наукових досліджень, бо вважає, що вони поза межами її повноважень. Таким чином, імовірно, цим мали б зайнятися інші органи, якщо Amazon піде далі.

Попри схвалення, орбітальні центри обробки даних ще не близько. SpaceX має знизити вартість виробництва й запуску супутників, придумати, як охолоджувати процесори в космосі, та знайти фінансування для чипів.

Крім того, FCC ще не затвердила плани щодо орбітального сміття для апаратів вище 600 кілометрів. SpaceX просить зробити виняток із правила, за яким супутники, що завершують місію нижче 2000 кілометрів, мають повернутися в атмосферу протягом п'яти років. Компанія хоче переміщувати частину відпрацьованих апаратів на інші орбіти навколо Землі чи навіть навколо Сонця.