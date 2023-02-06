SpaceX готується до історичного орбітального запуску Starship: Маск розкрив плани компанії

SpaceX потрохи готується до історичного моменту у своїй історії. Генеральний директор Ілон Маск підтвердив у своєму твіттері, що компанія готується до можливого орбітального запуску свого космічного корабля Starship вже наступного місяця, якщо всі інші випробування пройдуть успішно.

Як повідомляє 24 Канал, повна генеральна репетиція на Starbase у Техасі була завершена ще у січні. Зібраний корабель був заповнений пальним. Під час тестів було проведено безліч наземних випробувань, які надали інженерам SpaceX важливі дані для точного налаштування космічного корабля для його подорожі на орбіту. План польоту для запуску був поданий до Федеральної комісії зв'язку США.

Читайте на сайті SpaceX та NASA підготували план порятунку астронавтів під час надзвичайних ситуаціях у космосі

Чому всі так чекають польоту Starship

Запуск космічного корабля Starship знаменує собою значний крок вперед у планах SpaceX відправити людей на Місяць, а згодом і на Марс.

Очікується, що весь політ триватиме близько 90 хвилин і продемонструє здатність космічного корабля досягати орбіти, маневрувати в космосі і безпечно повертатися на Землю. Хоча попереду ще багато роботи і випробувань, в тому числі повне включення всіх двигунів, компанія впевнена, що успішно завершить свою місію в наступному місяці.



Starship біля вежі Мехазілла / Фото SpaceX

Потенційний орбітальний запуск зорельота є важливою віхою в історії освоєння космосу і свідчить про постійне прагнення SpaceX розширювати межі можливого. Завдяки своїм багаторазовим ракетам і космічним кораблям компанія прагне знизити вартість доступу до космосу, що дозволить більшій кількості людей досліджувати всесвіт.

Конструкція системи Starship

Космічна транспортна система багаторазового використання SpaceX Starship охоплює сам космічний корабель Starship довжиною 50 метрів, а також 70-метрову надважку ракету-носій Super Heavy, яка повинна буде вивести його на навколоземну орбіту.