SpaceX наробила шуму на Волл-стріт: компанія Маска за лічені дні увірвалася до еліти

Перший тиждень SpaceX на фондовому ринку перетворився на справжню подію для інвесторів. Компанія Ілона Маска встановила рекорди ще під час виходу на біржу, але подальший розвиток подій виявився ще масштабнішим.

Після багаторічних очікувань SpaceX нарешті стала публічною компанією, а її дебют на біржі вже називають одним із найгучніших фінансових явищ останніх років. Лише за перший тиждень торгів акції компанії зросли майже на 40% порівняно зі стартовою ціною розміщення в 135 доларів за акцію, повідомляє Reuters.

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Таке стрімке зростання підняло ринкову капіталізацію SpaceX вище позначки у 2 трильйони доларів. На певний момент компанія навіть опинилася серед п'яти найдорожчих корпорацій світу.

IPO SpaceX відбулося 12 червня та принесло компанії понад 75 мільярдів доларів. Це стало найбільшим первинним публічним розміщенням акцій в історії. Уже в перший день торгів на біржі Nasdaq акції подорожчали на 19%.

Особливо примітно, що таких показників компанія досягла попри те, що наразі залишається збитковою. Проте інвесторів приваблюють не поточні фінансові результати, а перспективи бізнесу, який поєднує космічні технології, супутниковий інтернет, штучний інтелект та амбіції Ілона Маска.

Торговельна лихоманка на ринку

Перші дні після IPO супроводжувалися безпрецедентною активністю трейдерів.

Обсяг торгів акціями SpaceX став найбільшим серед великих американських компаній. У певний момент денний оборот паперів SpaceX перевищував аналогічний показник виробника чипів Nvidia більш ніж у 3,5 раза.

Такий інтерес свідчить не лише про популярність бренду, а й про величезний попит на можливість інвестувати в компанію, яка десятиліттями залишалася закритою для більшості інвесторів.

Аналітики зазначають, що багато учасників ринку сприймають SpaceX як одну з небагатьох компаній, здатних претендувати на роль наступного технологічного гіганта світового масштабу.

Роздрібні інвестори встановили власний рекорд

Окремою особливістю IPO стала безпрецедентна участь приватних інвесторів. SpaceX виділила для них рекордні 20% усіх акцій, запропонованих під час розміщення. Зазвичай настільки великі частки резервують для інституційних фондів, тому рішення компанії привернуло додаткову увагу.

За даними Vanda Research, лише в день дебюту роздрібні інвестори купили акцій SpaceX на чисту суму 117,6 мільйона доларів. Це найвищий показник чистих покупок серед приватних інвесторів для будь-якого IPO за всю історію спостережень.

Такий попит багато в чому пояснюється особистістю Ілона Маска. За останні роки він сформував величезну армію прихильників серед інвесторів, які раніше активно підтримували Tesla та інші його проєкти.

Опціони також побили рекорди

16 червня стартували торги опціонами на акції SpaceX, і вони миттєво стали одними з найпопулярніших інструментів на американському ринку.

Обсяги торгів досягли рекордних значень, а більшість угод робили зі ставкою на подальше зростання акцій. Це свідчить про те, що значна частина трейдерів продовжує вірити в подальше подорожчання компанії.

Водночас така активність традиційно збільшує волатильність паперів і може призвести як до різких злетів, так і до болісних корекцій.

Паралелі з Tesla та перевірка на міцність

Перші три торгові сесії для SpaceX виявилися настільки успішними, що її капіталізація на короткий час перевищила ринкову вартість Microsoft. Це дозволило компанії піднятися на четверте місце серед найдорожчих корпорацій світу.

Однак у другій половині тижня ентузіазм дещо охолов. Акції почали демонструвати більш стриману динаміку, а експерти звернули увагу на схожість із поведінкою Tesla після її виходу на біржу у 2010 році.

Тоді компанія Маска також пережила період ейфорії інвесторів, після чого ринок почав тверезіше оцінювати її перспективи та ризики.

Аналітики сходяться на думці, що попереду на SpaceX чекає найскладніше випробування: компанії необхідно довести, що її надзвичайно висока оцінка виправдана не лише харизмою засновника та космічними амбіціями, а й здатністю стабільно нарощувати бізнес і зрештою перетворювати масштабні проєкти на прибуток.