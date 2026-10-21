SpaceX і Tesla розглядають можливість злиття компаній

SpaceX і Tesla створили спеціальні комітети з незалежних директорів, які обговорюють можливе злиття компаній. Ілон Маск заявив про це під час звіту SpaceX за третій квартал 2026 року, але наголосив, що домовленості поки немає.

SpaceX і Tesla розпочали переговори про можливе об’єднання. За словами Ілона Маска, спеціальні комітети створили на прохання акціонерів обох компаній. До їхнього складу увійшли незалежні директори, які мають оцінити перспективи такої угоди. Про це пише Engadget.

Хто обговорює можливе злиття?

Сам Маск не бере участі в обговореннях, оскільки є зацікавленою стороною. Таке саме обмеження стосується його брата Кімбала Маска.

За інформацією на корпоративних сайтах, до ради директорів Tesla входять сім незалежних директорів, а до ради SpaceX – шість. Водночас Іра Еренпрайс, який очолює комітети Tesla з питань винагород і корпоративного управління та призначень, у лютому 2026 року також увійшов до ради директорів SpaceX. Обидві компанії продовжують зазначати його як незалежного директора.

Додатковий зв’язок між компаніями виник після того, як Tesla інвестувала 2 мільярди доларів у компанію Маска xAI. Після придбання xAI компанією SpaceX ці інвестиції фактично перетворилися на частку Tesla в космічному бізнесі, повідомляє Electrek.

Чи можуть компанії погодити угоду?

Переговори перебувають на ранньому етапі. Комітети ще не досягли жодної домовленості, а саме об’єднання не гарантоване.

Процес ускладнюється різними структурами корпоративного управління. За даними Fortune, Маск контролює близько 82% голосів акціонерів SpaceX, тому його позиція матиме вирішальне значення для космічної компанії. У Tesla процедура складніша. Для схвалення злиття може знадобитися підтримка власників щонайменше 50% усіх акцій, а не лише половини тих акціонерів, які візьмуть участь у голосуванні. Тому навіть зацікавленість Маска не гарантує позитивного рішення.

Навіщо Маску об’єднувати SpaceX і Tesla?

Маск вважає, що злиття може принести користь обом компаніям завдяки співпраці в розробці систем штучного інтелекту, проєктуванні чипів і робототехніці. Він заявив, що в об’єднанні є «чимало переваг».

Спільна компанія могла б об’єднати космічні технології SpaceX, автомобільний бізнес Tesla та розробки у сфері штучного інтелекту й роботів. Її потенційна ринкова оцінка могла б сягнути трильйонів доларів, хоча конкретних фінансових параметрів угоди поки не оприлюднили.

Як зазначає BBC, злиття також могло б посилити контроль Маска над об’єднаним бізнесом. Раніше він неодноразово прагнув отримати більше впливу на Tesla, щоб визначати напрям розвитку компанії у сферах штучного інтелекту та робототехніки.

Наразі невідомо, чи завершаться переговори угодою і коли сторони можуть ухвалити остаточне рішення.