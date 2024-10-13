SpaceX успішно впіймала Super Heavy вежею Mechazilla вперше в історії космонавтики

Компанія SpaceX успішно приземлила надважку ракету-носій під час випробування Starship Flight 5, що стало важливою віхою на шляху до створення повністю багаторазових космічних кораблів. Прискорювач Super Heavy, найпотужніший у світі ступінь ракети, був зафіксований інноваційною системою SpaceX Mechazilla на стартовому майданчику після зльоту з космодрому Starbase у Південному Техасі.

Історичне захоплення в повітрі за допомогою Mechazilla

Вперше височенна конструкція SpaceX Mechazilla, оснащена гігантськими металевими паличками-руками, успішно зловила надважку ракету в повітрі, повідомляє Техно 24.

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Це знаменувало без перебільшення історичний момент, який є стрибком у розвитку космічного дослідження Всесвіту. Нагадаємо, що мета SpaceX – зробити космічні подорожі більш ефективними шляхом скорочення часу між запусками. Система призначена для захоплення ракети-носія під час спуску, усуваючи необхідність її посадки на традиційну платформу або в океан.



Успішно захоgлений перший-ступінь на вежі Mechazilla / Фото SpaceX

Момент посадки Super Heavy та затримування її вежею обслуговування.

Забігаючи наперед: NASA's Artemis 3 і далі

Ця успішна посадка наближає SpaceX на крок до кінцевої мети – повного і швидкого багаторазового використання Starship і системи Super Heavy. NASA вже обрало Starship для місії Artemis 3, в рамках якої астронавти висадяться на Місяць у 2026 році. Сьогоднішнє випробування наближає SpaceX до виконання цього контракту і відкриває двері для більш амбітних місій, включаючи дослідження Марса людиною.

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Успішне захоплення Mechazilla в повітрі також підтверджує бачення SpaceX щодо ефективного майбутнього космічних подорожей. Попереду ще більше випробувань і вдосконалень, і SpaceX продовжує розширювати межі можливого, наближаючи людство до того, щоб стати мультипланетним видом.