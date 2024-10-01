Що ми про неї знаємо

Галактику, про яку піде мова, назвали NGC 4694. Вона знаходиться на відстані 54 мільйонів світлових років у скупченні Діви.

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Маючи характеристики як спіральних, так і еліптичних галактик, вона активно утворює нові зорі. Вона також з'єднана водневим мостом з сусідньою карликовою галактикою, що вказує на бурхливу історію зіткнень у далекому минулому, яка ще більше ускладнює її класифікацію.

Галактики зазвичай належать до одного з двох основних типів, які легко розрізнити.

Спіральні галактики — молоді та енергійні, наповнені газом, необхідним для утворення нових зірок, і мають спіральні рукави, що містять гарячі, яскраві зорі.

Еліптичні галактики виглядають як звичайні кулясті скупчення, найяскравіші в центрі й тьмяніші до країв. Їхнє світло виходить від однорідної популяції старіших і червоніших зірок.

Проте інші галактики потребують глибшого вивчення, щоб їх зрозуміти. Саме такою є NGC 4694, яка не має рукавів, як типова спіральна галактика, а виглядає більш рівномірним, але все ще диском, а не кулею.



Галактика NGC 4694 в скупченні Діви / Фото ESA/Hubble & NASA, D. Thilker

NGC 4694 має гладкий на вигляд безрукавний диск, який, як і еліптична галактика, майже позбавлений зореутворення. Однак її зоряне населення відносно молоде, а нові зорі все ще активно формуються в центрі, забезпечуючи яскравість, яку ми бачимо на зображенні, й надаючи їй помітно відмінний зоряний профіль від профілю класичної еліптичної галактики.

Галактика також пронизана газом і пилом, які зазвичай притаманні молодим і динамічним спіралям. Еліптичні галактики часто містять значну кількість пилу, але не газу, необхідного для формування нових зірок. NGC 4694 оточена величезною хмарою невидимого водневого газу, палива для зореутворення. Ця зоряна активність і є причиною спостережень "Габбла" в цій частині космосу.

Як видно на знімку телескопа, пил у цій галактиці утворює хаотичні темні структури, які вказують на якісь збурення. Виявляється, хмара водневого газу навколо NGC 4694 утворює довгий міст до сусідньої слабкої карликової галактики VCC 2062. Вони обидві зазнали сильного зіткнення, і більша NGC 4694 притягує до себе газ з меншої галактики.

На основі своєї особливої форми та активності зореутворення NGC 4694 була попередньо класифікована як лінзоподібна галактика: їй бракує чітких рукавів спіралі, але вона не настільки позбавлена газу, як еліптична галактика, але все ж таки має певну опуклість диска.