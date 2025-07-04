Військово-повітряні сили США призупинили важливий проєкт SpaceX: що сталося

Військово-повітряні сили США призупинили амбітний проєкт із тестування гіперзвукових ракетних перевезень вантажів на віддаленому кораловому острові (атолі) Джонстон у Тихому океані разом із компанією SpaceX. Причиною стали екологічні занепокоєння щодо впливу запусків на морських птахів, які гніздяться в цьому заповіднику.

Проєкт SpaceX та ВПС США мав базуватися на атолі Джонстон, віддаленій території США за 1300 кілометрів від Гаваїв. Однак екологічні ризики стали на заваді амбітній ініціативі, розповідає 24 Канал з посиланням на матеріал Reuters.

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Атол Джонстон, який є національним заповідником дикої природи, планували використати для тестування ракетних посадкових апаратів багаторазового використання. Ці апарати мали б доставляти до 100 тонн вантажу в будь-яку точку Землі лише за 90 хвилин, що значно пришвидшило б логістику для військових потреб. На відміну від традиційних методів транспортування, які потребують днів або тижнів планування, цей проєкт обіцяв революцію в швидкості доставки.

Однак плани змінилися через занепокоєння екологів та біологів. Атол Джонстон є домівкою для 14 видів тропічних птахів, і запуски ракет могли б завдати шкоди їхнім гніздам та середовищу існування. Після звіту Reuters про можливі негативні наслідки для природи, ВПС США вирішили призупинити проєкт і почали шукати альтернативні локації для програми. До того ж, петиція з вимогою скасувати проєкт зібрала понад 3800 підписів, що додало тиску на військових.

Цей випадок не перший, коли діяльність SpaceX викликає екологічні суперечки. Наприклад, у Техасі, поблизу заповідника в Бока-Чіка, запуски ракет компанії вже призводили до руйнування гнізд берегових птахів, що викликало критику з боку природоохоронних організацій.

А останнє тестове випробування роботи двигунів взагалі призвело до масштабного вибуху, який, за повідомленнями екологів, убив дельфінів, черепах і тисячу риб, засипавши уламками Мексику.

Що таке атол Джонстон і чому він важливий?

Атол Джонстон — це некорпорована територія США, розташована приблизно за 1300 кілометрів на південний захід від Гаваїв. Він закритий для публічного доступу та перебуває під юрисдикцією Військово-повітряних сил США. Водночас це національний заповідник, де мешкають рідкісні види птахів, що робить його особливо чутливим до будь-яких втручань.