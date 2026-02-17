SpaceX тепер хоче робити бойові дрони з голосовим керуванням та ШІ

Компанії Ілона Маска виходять на новий і суперечливий напрям – розробку автономних бойових дронів. Йдеться про проєкт Пентагону, який поєднує штучний інтелект, голосове керування та ройову координацію. І хоча SpaceX давно працює з оборонним сектором, цей крок може стати переломним для компанії.

Що задумала SpaceX?

Компанія SpaceX разом із нещодавно поглиненою xAI увійшли до обмеженого переліку учасників закритого конкурсу Пентагону на створення автономної ройової технології для безпілотників. Призовий фонд – 100 мільйонів доларів. Сам проєкт розрахований приблизно на шість місяців, пише Tech Xplore.

Завдання – розробити програмне забезпечення, яке зможе перетворювати голосові команди у цифрові інструкції для керування кількома дронами одночасно. Йдеться не просто про паралельний запуск апаратів, а про повноцінну координацію рою в повітрі та на морі з автономним переслідуванням цілей.

Конкурс організували Defense Innovation Unit та новостворена Defense Autonomous Warfare Group, що працює в структурі United States Special Operations Command. Остання частково продовжує ініціативу Replicator, започатковану за попередньої адміністрації США, яка передбачала масове виробництво тисяч автономних дронів, уточнює Bloomberg.

Проєкт передбачає п'ять етапів – від створення базового програмного ядра до випробувань на реальних платформах. Пізніші фази включатимуть обмін даними про цілі та повний цикл – від запуску до завершення операції. Представники оборонного відомства вже дали зрозуміти, що системи розглядаються для наступального застосування, а взаємодія людини й машини прямо впливатиме на летальність і ефективність.



Наразі невідомо, для яких конкретно дронів розроблятимуть новітнє програмне забезпечення, але це будуть бойові БПЛА для застосування проти ворога / Фото Depositphotos

Маск перевзувається

Це створює очевидний контраст із публічною позицією Ілона Маска. У 2015 році він підтримав відкритий лист науковців (наразі сторінку з листом видалено), які застерігали від розвитку автономної наступальної зброї, здатної самостійно обирати та уражати цілі без значущого людського контролю. Попри це, його компанії тепер можуть працювати над повним циклом такої системи.

xAI останнім часом активно шукає інженерів із допуском до державної таємниці рівня "secret" або "top secret". Компанія вже інтегрувала свій чат-бот Grok у державні системи США та раніше отримала контракт із Пентагоном на 200 мільйонів доларів для інтеграції своїх технологій у військову інфраструктуру.

Для SpaceX це також новий напрям. Попри статус великого оборонного підрядника та постачальника ракет для запуску найчутливіших супутників США поряд із Boeing та Lockheed Martin, компанія традиційно зосереджувалася на ракетах і супутникових системах, а не на програмному забезпеченні для наступальної зброї.

У цьому ж конкурсі бере участь і OpenAI – вона підтримує заявку Applied Intuition. Втім, внесок OpenAI обмежується компонентом "mission control", який лише трансформує голосові команди у цифрові сигнали. Компанія наголошує, що її технології не застосовуватимуться для управління самим роєм, інтеграції зброї чи визначення цілей.

Натомість SpaceX та xAI, за наявною інформацією, працюватимуть над усім комплексом – від програмного ядра до фінальних бойових сценаріїв.

Суперечливий ШІ

Використання генеративного штучного інтелекту в таких системах викликає занепокоєння навіть серед частини оборонних чиновників. Великі мовні моделі схильні до помилок і "галюцинацій", а передача їм рішень без людини в контурі управління може створити ризики. Водночас нова AI Acceleration Strategy Пентагону прямо передбачає активне залучення агентів штучного інтелекту для планування операцій і потенційно летальних завдань.

Історично оборонні контракти вже ставали причиною внутрішніх протестів у технологічних компаніях. Достатньо згадати Project Maven у 2018 році, коли співробітники Google виступили проти співпраці з Пентагоном щодо аналізу відео з дронів.

Тепер у центрі дискусії – вже не аналіз даних, а створення автономних бойових систем нового покоління.