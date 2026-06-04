Битва за фізичний інтелект: Китай переміг NVIDIA та інших конкурентів у робототехніці

Технологічне протистояння між США та Китаєм перейшло на новий рівень, де головним призом є створення досконалого цифрового мозку для машин. Поки світ спостерігав за розвитком чат-ботів, у лабораторіях розгорнулася справжня боротьба за лідерство у сфері фізичного втілення штучного інтелекту.

Новий лідер у сфері втіленого інтелекту

Світова індустрія штучного інтелекту зафіксувала історичний момент: китайська розробка вперше очолила престижний глобальний рейтинг у сфері робототехніки, випередивши визнаного лідера – американську компанію NVIDIA. Про це пише видання Gizmochina.

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Китайський стартап Spirit AI, що базується в місті Ханчжоу провінції Чжецзян, оголосив про тріумф своєї моделі Spirit v1.6, яка посіла перше місце в бенчмарку RoboArena. Цей успіх стався лише через два дні після того, як NVIDIA представила свою передову модель Cosmos 3, покликану навчити роботів думати перед тим, як діяти.

Результати тестування виявилися досить щільними, але однозначними. Модель Spirit v1.6 набрала 1 924 бали, залишивши позаду Cosmos3-Nano-Policy від NVIDIA, яка отримала 1 881 бал і тепер посіла друге місце. Трійку лідерів замкнув інший проєкт NVIDIA під назвою DreamZero, представлений ще в лютому, з результатом 1 763 бали.

Це знаменує перший випадок, коли китайська модель втіленого ШІ досягла першого місця в бенчмарку,

– прокоментували представники стартапу Spirit AI.

Що таке RoboArena і чому це важливо?

Рейтинг RoboArena вважають одним із найавторитетніших у світі, адже він оцінює не абстрактну логіку чи вміння підтримувати розмову, а здатність систем штучного інтелекту перетворювати рішення на конкретні фізичні дії.

На відміну від традиційних тестів для чат-ботів, RoboArena перевіряє виконання складних завдань: маніпуляції з об'єктами, автономну навігацію, використання інструментів, сприйняття оточення та планування дій у незнайомих середовищах.

Бенчмарк розробили фахівці NVIDIA спільно з провідними академічними установами, серед яких Стенфордський університет та Університет Каліфорнії в Берклі. Його складність полягає у використанні рандомізованих середовищ і змагальних сценаріїв. Це робить практично неможливою оптимізацію коду спеціально під тест, вимагаючи від ШІ справжньої адаптивності.

Битва алгоритмів: дані проти обчислювальної потужності

Успіх Spirit AI демонструє важливу тенденцію: у гонці за фізичним інтелектом величезна обчислювальна потужність, якою володіє NVIDIA, не завжди є вирішальним фактором. Ефективний дизайн моделей та якість тренувальних даних відіграють не менш важливу роль. Китайський стартап зміг продемонструвати високу продуктивність у складних завданнях з мінімальним доналаштуванням системи.

Зараз Китай активно нарощує свою присутність і в інших категоріях втіленого ШІ. Такі компанії, як AgiBot, Manifold AI та DexForce, уже лідують у сферах моделювання світу, робототехнічного сприйняття та генерації даних для машин. Одночасно з технологічними досягненнями зростають і фінансові вливання в галузь. Наприклад, Spirit AI нещодавно залучив 1,5 мільярда юанів, що становить приблизно 222 мільйони доларів, для подальших розробок.

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Конкуренція та партнерство

Попри конкуренцію, ринок залишається глобально інтегрованим. NVIDIA продовжує співпрацю з китайськими виробниками, зокрема з компанією Unitree Robotics, та сінгапурськими розробниками робототехнічних рук Sharpa.

Однак перемога Spirit v1.6 на RoboArena свідчить про те, що епоха безумовного домінування американських технологій у цій сфері може закінчитися швидше, ніж очікували аналітики. Тепер основна боротьба розгортається навколо створення "мізків" для гуманоїдних роботів, безпілотників та промислової автоматизації, де Китай впевнено завойовує статус технологічної наддержави.