Електричний гіперкар Lotus Evija X побив рекорд Нюрбургрингу, випередивши Mercedes AMG-One

У світі автомобільних перегонів з високими ставками Нюрбургринг Нордшляйфе є найкращим випробувальним полігоном. Повністю електричний гіперкар Lotus Evija X закарбував своє ім'я в анналах історії перегонів, побивши попередній рекорд, який належав Mercedes AMG-One на цьому сумнозвісному німецькому автодромі.

Нюрбургринг Нордшляйфе, яку часто називають "Зеленим пеклом", – це виснажлива траса довжиною 20,8 км зі 154 поворотами. Вона відома своєю складною і часто підступною траєкторією, яка вимагає максимальної продуктивності і точності.

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Ця траса, побудована в 1927 році, була полем битви для виробників, які прагнули здобути титул найшвидшого автомобіля у світі. Ще в перші дні його існування 12-хвилинне коло на середній швидкості 96,5 км/год вважалося видатним досягненням.

У жовтні 2023 року Lotus вийшов на "кільце" зі своїм надсучасним Evija X – гоночним автомобілем, створеним на основі вуличної платформи Evija, легального електромобіля.

Кілька слів про характеристики

Хоча трансмісія та чотири електродвигуни Evija X залишаються ідентичними серійній моделі Lotus, підвіска та аеродинамічний обвіс були суттєво модифіковані. Ці вдосконалення дозволяють йому поглинати нерівності та зберігати стабільність на швидкості 345 км/год, генеруючи понад 2 994 кг притискної сили завдяки вдосконаленому передньому спліттеру, антикрилу та великому задньому крилу.



Lotus Evija X на трасі Нюрбургринг / Фото LOTUS

Силову установку Evija X можна назвати не інакше як екстраординарною. Чотири електродвигуни розвивають приголомшливу потужність у 1 972 к.с. (1 470 кВт) і крутний момент у 1 794 нм, що рухає автомобіль з невблаганною силою. Електрокар отримує енергію від акумуляторної батареї ємністю 70 кВт-год, що трохи менше, ніж у далекобійної Tesla Model 3, яка має батарею на 75 кВт-год.

Історичний рекорд

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

З Дірком Мюллером, досвідченим водієм за кермом, Evija X націлився на книгу рекордів. Результат: приголомшливий час проходження кола – 6:24.047. Це досягнення ставить Evija X на четверте місце серед найшвидших автомобілів, які коли-небудь підкорювали "Зелене пекло".

Однак, що робить цей подвиг особливо значущим, так це те, що Lotus Evija X тепер є другим найшвидшим повністю електричним автомобілем, який коли-небудь проїжджав Нюрбургринг, і найшвидшим серійним шасі, яке коли-небудь робило це, перевершивши попередній рекорд Mercedes AMG-One – 6:35.183, встановлений у 2022 році.

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Lotus Evija X вартістю 2,3 мільйона доларів і обмеженим тиражем у 130 одиниць – це диво сучасної інженерії. Його блискавичний час розгону 0-300 км/год у 9,1 секунди є свідченням його продуктивних можливостей.