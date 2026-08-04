Spotify встановив новий рекорд і перетнув позначку у 300 мільйонів передплатників

Spotify повідомив про черговий рекорд за кількістю платних користувачів. Попри підвищення вартості підписки в низці країн сервіс продовжив зростання, одночасно активно розширюючи функції на основі штучного інтелекту.

Spotify вперше в історії перевищив позначку у 300 мільйонів платних передплатників. Про це компанія повідомила під час оприлюднення фінансових результатів за другий квартал. Про це пише Techcrunch.

Що допомогло Spotify досягти нового рекорду?

За три місяці кількість передплатників сервісу зросла на 9% у річному вимірі та перевищила 300 мільйонів. Загальна ж аудиторія Spotify сягнула 777 мільйонів активних користувачів на місяць, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас компанії вдалося зберегти позитивну динаміку навіть після підвищення цін на підписку в кількох регіонах світу, яке відбулося цього року. Окрім музичного стримінгу, Spotify продовжує перетворювати платформу на універсальний сервіс для аудіо- та цифрового контенту.

За останній час компанія додала тренування та фітнес-контент, озвучування журнальних матеріалів, інтегрувала продаж квитків на концерти, а також почала продавати друковані книги. Такий підхід дозволяє Spotify диверсифікувати джерела доходу та пропонувати користувачам більше можливостей, ніж лише прослуховування музики чи подкастів.

Штучний інтелект стає одним із головних напрямків

Одним із ключових векторів розвитку Spotify залишається штучний інтелект. Протягом останніх місяців компанія представила низку нових функцій, що використовують генеративні моделі.

Зокрема, сервіс випустив інструменти для створення персоналізованих подкастів на основі матеріалів із різних джерел. Також у травні Spotify запустив експериментальний застосунок для комп'ютерів із функціональністю, схожою на NotebookLM від Google.

Крім цього, компанія інтегрувала в подкасти функції запитань і відповідей, а також автоматичного створення коротких підсумків за допомогою штучного інтелекту.

Spotify також уклав партнерство з ElevenLabs для створення інструментів озвучування аудіокниг, а ще домовився з музичними лейблами про можливість створення користувацьких реміксів із використанням штучного інтелекту.

Минулого місяця платформа представила нового розмовного AI-помічника, який дозволяє керувати пошуком і рекомендаціями контенту за допомогою текстових запитів.

Дискусія навколо музики, створеної штучним інтелектом

Попри успішне зростання, Spotify продовжує стикатися з критикою через поширення музики, створеної штучним інтелектом.

Щоб зменшити занепокоєння користувачів і виконавців, компанія запровадила систему верифікації артистів. Крім того, ще торік сервіс додав можливість добровільного маркування композицій, створених із використанням генеративного штучного інтелекту.

Втім, проблема автоматичного виявлення такого контенту залишається невирішеною. Через це частина користувачів звертається до сторонніх сервісів, які відстежують або допомагають знаходити музику, створену штучним інтелектом.

Разом зі збільшенням аудиторії Spotify покращив і фінансові показники. За підсумками другого кварталу компанія отримала 4,8 мільярда євро доходу, що на 14% більше, ніж роком раніше.

Нові фінансові результати свідчать, що стратегія розширення екосистеми, розвиток сервісів на базі штучного інтелекту та поступове підвищення вартості підписки поки не заважають Spotify утримувати високі темпи зростання та зміцнювати позиції найбільшої музичної стримінгової платформи у світі.