Spotify впервые в истории превысил отметку в 300 миллионов платных подписчиков. Об этом компания сообщила во время публикации финансовых результатов за второй квартал. Об этом пишет TechCrunch.

Что помогло Spotify достичь нового рекорда?

За три месяца количество подписчиков сервиса выросло на 9% в годовом исчислении и превысило 300 миллионов. Общая же аудитория Spotify достигла 777 миллионов активных пользователей в месяц, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом компании удалось сохранить положительную динамику даже после повышения цен на подписку в нескольких регионах мира, которое произошло в этом году. Помимо музыкального стриминга, Spotify продолжает превращать платформу в универсальный сервис для аудио- и цифрового контента.

В последнее время компания добавила тренировки и фитнес-контент, озвучку журнальных материалов, интегрировала продажу билетов на концерты, а также начала продавать печатные книги. Такой подход позволяет Spotify диверсифицировать источники дохода и предлагать пользователям больше возможностей, чем просто прослушивание музыки или подкастов.

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Искусственный интеллект становится одним из главных направлений

Одним из ключевых направлений развития Spotify остается искусственный интеллект. В течение последних месяцев компания представила ряд новых функций, использующих генеративные модели.

В частности, сервис выпустил инструменты для создания персонализированных подкастов на основе материалов из различных источников. Также в мае Spotify запустил экспериментальное приложение для компьютеров с функциональностью, схожей с NotebookLM от Google.

Кроме того, компания интегрировала в подкасты функции вопросов и ответов, а также автоматического создания коротных резюме с помощью искусственного интеллекта.

Spotify также заключил партнерство с ElevenLabs для создания инструментов озвучивания аудиокниг, а также договорился с музыкальными лейблами о возможности создания пользовательских ремиксов с использованием искусственного интеллекта.

В прошлом месяце платформа представила нового разговорного AI-помощника, который позволяет управлять поиском и рекомендациями контента с помощью текстовых запросов.

Дискуссия вокруг музыки, созданной искусственным интеллектом

Несмотря на успешный рост, Spotify продолжает сталкиваться с критикой из-за распространения музыки, созданной искусственным интеллектом.

Чтобы уменьшить беспокойство пользователей и исполнителей, компания внедрила систему верификации артистов. Кроме того, еще в прошлом году сервис добавил возможность добровольной маркировки композиций, созданных с использованием генеративного искусственного интеллекта.

Впрочем, проблема автоматического обнаружения такого контента остается нерешенной. Из-за этого часть пользователей обращается к сторонним сервисам, которые отслеживают или помогают находить музыку, созданную искусственным интеллектом.

Наряду с ростом аудитории Spotify улучшил и финансовые показатели. По итогам второго квартала компания получила 4,8 миллиарда евро дохода, что на 14% больше, чем годом ранее.

Новые финансовые результаты свидетельствуют о том, что стратегия расширения экосистемы, развитие сервисов на базе искусственного интеллекта и постепенное повышение стоимости подписки пока не мешают Spotify сохранять высокие темпы роста и укреплять позиции крупнейшей музыкальной стриминговой платформы в мире.