Японські вчені поставили під сумнів точність першого в історії фото чорної діри

Група японських вчених з Національної астрономічної обсерваторії Японії (NAOJ) поставила під сумнів точність першого зображення чорної діри в центрі галактики Молочний Шлях, Стрільця А*. Це культове зображення було отримане спільною роботою телескопа "Горизонт подій" (Event Horizon Telescope, EHT) з використанням даних, зібраних з восьми розподілених по всьому світу радіотелескопів.

Дослідники NAOJ стверджують, що відмінності в методах обробки даних можуть призвести до різних зображень чорних дір, і тепер вони представили власну інтерпретацію Стрільця A*, повідомляє Science Alert.

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Оригінальне "фото" Стрільця A* в центрі Молочного Шляху, опубліковане в травні 2022 року, було створене шляхом синтезу радіоданих з декількох телескопів по всьому світу.

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Історичне перше фото Стрільця А* / Фото EHT

Зібрана інформація була оброблена для створення зображення чорної діри з високою роздільною здатністю, на якому видно яскравий круглий акреційний диск навколо темної центральної області, звідки фотони не можуть вирватися.

Альтернативне фото чорної діри

Однак дослідники NAOJ вважають, що це зображення може неточно відображати справжній вигляд Стрільця A*. Вони стверджують, що алгоритми обробки даних, які використовувала команда EHT, могли внести артефакти або неточності.

У своєму альтернативному аналізі японська команда використала інший алгоритм, отримавши зображення Стрільця A, витягнуте зі сходу на захід з яскравішою східною стороною.



Фото Стрільць А* від японських науковців / Фото NAOJ

Згідно з їхньою інтерпретацією, яскравіша сторона є результатом ефекту Доплера, коли акреційний диск рухається до Землі. За їхніми оцінками, диск нахилений під кутом від 40 до 45 градусів відносно нашої лінії зору і обертається зі швидкістю до 60% від швидкості світла.

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Японські вчені наголошують, що інтерпретація зображень чорних дір – це наука, яка все ще розвивається. Оскільки простір-час навколо цих масивних об'єктів сильно спотворений, команда припускає, що сучасні алгоритми візуалізації можуть потребувати доопрацювання, щоб повністю охопити складність структур чорних дір.