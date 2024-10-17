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Маск процитував твіт, у якому йшлося про те, що SpaceX інформує Федеральну комісію зі зв'язку про "значущі оновлення" нового класу супутників. Глава компанії додав власний коментар, підкресливши розмір майбутнього флоту, пише Futurism.

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Супутники наступного покоління Starlink, які настільки великі, що тільки Starship може їх запустити, дозволять в 10 разів збільшити пропускну здатність і, завдяки зменшенню висоти, зменшити затримку,

– написав Маск.

Це вже не перший і не другий раз, коли мільярдер говорить про запуски Starlink за допомогою Starship, а не Falcon 9, як це роблять сьогодні. Але цього разу плани виглядають дещо конкретнішими, оскільки видання Ars Technica опублікувало запит компанії Маска до FCC. У ньому компанія просить про зниження висоти орбіти Starlink до менш ніж 300 миль над поверхнею Землі (482 кілометри), а також, якщо Федеральна авіаційна адміністрація також схвалить це рішення, про можливість запускати супутники на кораблі Starship із заводу компанії в Бока-Чіка, штат Техас.

У заявці не вказані розміри нової моделі супутників, а також не сказано багато про Starship, окрім зміни кута запуску. Однак 14 жовтня з'явився новий твіт від Майкла Ніколса, віцепрезидента Starlink з інжинірингу, у якому він заявив: "Супутник наступного покоління буде запущений на Starship і забезпечить гігабітний зв'язок в будь-якій точці світу. Сьогодні ми стали на крок ближче до цієї реальності завдяки дивовижному п'ятому польоту". Ніколс мав на увазі випробування Starship 13 жовтня, коли SpaceX успішно впіймала ракету в польоті.

Чи матиме нове покоління супутників кращий зв'язок, ще належить з'ясувати. У лютому минулого року компанія Ілона Маска запустила те, що тоді вважалося наступним поколінням Starlink, але згодом аналіз показав, що, хоча вони й у 4 рази більші за своїх попередників, насправді їхній сигнал був слабшим, ніж у попередньої версії.