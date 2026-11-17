У мережі поширюють відео загадкової істоти з темними крилами, зняте поблизу кордону США та Мексики. Користувачі порівнюють її з птеродактилем, а скептики підозрюють штучний інтелект.

Що показує відео

Кілька роликів із загадковою істотою ширяться в соцмережі X, пише Daily Mail. В одному, яким поділився дослідник НЛО Хайме Маусан, нібито видно крилатий силует над долиною Хуарес уночі. За його словами, це запис із домашньої камери спостереження.

Інший ролик нібито показує схожу фігуру над Сьюдад-Хуаресом удень. На кадрах видно велику істоту з довгим вузьким черепом і помітним гребенем на потилиці. Дехто в мережі пише про воскреслого птеродактиля, тоді як інші жартують про "Парк Юрського періоду".

"Птеродактиль", зафільмований поблизу кордону США: дивіться відео

Що кажуть чиновники й експерти

Директор муніципального підрозділу цивільного захисту Сьюдад-Хуареса Серхіо Родрігес назвав заяви про доісторичну тварину безпідставними. За даними місцевого видання Radio Net, він охарактеризував відео як цифрову розвагу без фактичного підґрунтя.

Своєю чергою телеканал TV Azteca послався на невказаних фахівців, які припустили, що на записах може бути чапля блакитна. Проте ні імен експертів, ні докладного аналізу в репортажі не навели.

Чаплі блакитні добре відомі в Північній Америці. За даними Корнелльської лабораторії орнітології, вони літають із широкими округлими крилами, складеною назад шиєю та довгими ногами, що виступають за хвіст. Утім, це загальні ознаки виду, а не підтвердження того, що саме зображено на спірних відео.

Наші улюблені теорії змов

Маусан, який, очевидно, є прихильником теорій змов, запропонував власне пояснення і спитав у X, чи не є ця істота доказом того, що в долині Хуарес розташований "міжвимірний портал". Жодних наукових доказів цієї теорії він, як завжди, не навів. У випуску своєї програми Interestelar він також уточнив версію: те, що раніше називав птеродактилем, на його думку, є птеранодоном. Маусан пояснив свою "помилку" видимими розмірами істоти та гребенем на голові.

У програмі показали й третій запис, який нібито зняли 7 листопада близько 23:00 за місцевим часом на перетині вулиць Маргарита та Арройо-де-лас-Вібораc у районі Феліпе Анхелес. За словами авторів репортажу, його зняв хлопчик Фернандо Артеага. Він нібито бачив, як істота напала на собаку, спробувала його підняти, випустила в останню мить і злетіла. Цю історію ніхто незалежно не підтвердив. Співробітники Maussan Television Едуардо Гамаліель і Маркос Каррера відвідали місце зйомки. Програма також акцентувала на звуці, який приписали літаючій фігурі, але його джерело не встановили.

Маусан визнав, що зображення ще вивчають, однак назвав докази "абсолютно справжніми". Він закликав критиків спиратися на дослідження й заперечив версію про африканського китоголова, спитавши, як ці птахи могли б дістатися мексиканського прикордонного міста.

Хто такі птерозаври

Птерозаври були літаючими рептиліями, які жили поряд з динозаврами, але належали до окремої групи. Їхні крила складалися з перетинок, які підтримував надзвичайно подовжений четвертий палець, на відміну від пірʼяних крил сучасних птахів. Вони зникли внаслідок масового вимирання приблизно 66 мільйонів років тому.

AI Slop

Якщо це не якийсь хитромудрий механізм або не повітряний змій, то лишається єдине пояснення цього явища – штучний інтелект. Дивовижно, що в епоху ШІ все ще знаходяться люди, які вірять у подібні відео.