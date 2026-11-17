Что показывает видео

В социальной сети X распространяются несколько роликов с загадочным существом, пишет Daily Mail. В одном из них, которым поделился исследователь НЛО Хайме Маусан, якобы виден крылатый силуэт над долиной Хуарес ночью. По его словам, это запись с домашней камеры наблюдения.

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Другой ролик якобы показывает похожую фигуру над Сьюдад-Хуаресом днем. На кадрах видно большое существо с длинным узким черепом и заметным гребнем на затылке. Некоторые в сети пишут о воскресшем птеродактиле, тогда как другие шутят о "Парке Юрского периода".

"Птеродактиль", снятый недалеко от границы с США: смотрите видео

Что говорят чиновники и эксперты

Директор муниципального подразделения гражданской защиты Сьюдад-Хуареса Серхио Родригес назвал заявления о доисторическом животном безосновательными. По данным местного издания Radio Net, он охарактеризовал видео как цифровую шутку, не имеющую под собой никаких оснований.

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В свою очередь телеканал TV Azteca сослался на неуказанных специалистов, которые предположили, что на записях может быть голубая цапля. Однако ни имен экспертов, ни подробного анализа в репортаже не привели.

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Голубые цапли хорошо известны в Северной Америке. По данным Корнелльской лаборатории орнитологии, они летают с широкими округлыми крыльями, откинутой назад шеей и длинными ногами, выступающими за хвост. Впрочем, это общие признаки вида, а не подтверждение того, что именно запечатлено на спорных видео.

Наши любимые теории заговора

Маусан, который, очевидно, является сторонником теорий заговора, предложил собственное объяснение и спросил у X, не является ли это существо доказательством того, что в долине Хуарес расположен "межпространственный портал". Никаких научных доказательств этой теории он, как всегда, не привел. В выпуске своей программы Interestelar он также уточнил версию: что ранее называл птеродактилем, по его мнению, является птеранодоном. Маусан объяснил свою "ошибку" видимыми размерами существа и гребнем на голове.

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В программе показали и третью запись, которую якобы сняли 7 ноября около 23:00 по местному времени на пересечении улиц Маргарита и Арройо-де-лас-Виборас в районе Фелипе Анхелес. По словам авторов репортажа, его снял мальчик Фернандо Артеага. Он якобы видел, как существо напало на собаку, попыталось поднять ее, отпустило в последний момент и улетело. Эту историю никто независимо не подтвердил. Сотрудники Maussan Television Эдуардо Гамалиэль и Маркос Каррера посетили место съемки. В программе также уделили внимание звуку, который приписывают летающей фигуре, но его источник не установили.

Маусан признал, что изображение еще изучают, однако назвал доказательства "абсолютно подлинными". Он призвал критиков опираться на исследования и опроверг версию об африканском китоголовом, спросив, как эти птицы могли бы добраться до мексиканского пограничного города.

Кто такие птерозавры

Птерозавры были летающими рептилиями, которые жили бок о бок с динозаврами, но принадлежали к отдельной группе. Их крылья состояли из перепонок, которые поддерживал чрезвычайно удлиненный четвертый палец, в отличие от пернатых крыльев современных птиц. Они исчезли в результате массового вымирания примерно 66 миллионов лет назад.

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Если это не какой-то хитроумный механизм или воздушный змей, то остается единственное объяснение этого явления – искусственный интеллект. Удивительно, что в эпоху ИИ все еще найдутся люди, которые верят в подобные видео.