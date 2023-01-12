Уряд США, ймовірно, розглядає можливість заборони газових плит по всій країні: що з ними не так

За даними Bloomberg, Комісія з безпеки споживчих товарів США розглядає можливість заборони газових плит. Останнім часом накопичується все більше доказів того, що вони виділяють шкідливі забруднювачі, пов'язані з астмою у дітей.

Комісар агентства Річард Трумка в інтерв'ю виданню заявив, що "продукти, які неможливо зробити безпечними, можуть бути заборонені". Але він також уточнив, що заборона не означатиме, що федерали прийдуть додому, щоб забрати газову плиту. Правила будуть застосовані лише до нових продуктів.

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Що відомо

За даними видання, 35 відсотків будинків у США користуються газовими плитами. Докази проти них стають все більш переконливими з кожним днем. Черговим, але, ймовірно, не останнім стало нове дослідження, опубліковане минулого місяця, яке пов'язало газові плити з розвитком дитячої астми. З'ясувалося, що 12,7 відсотка всіх випадків дитячої астми в країні можна віднести до використання газових плит, що в цілому становить близько 650 000 дітей.

Газові плити можуть виділяти ряд небезпечних забруднюючих речовин, таких як чадний газ та формальдегід, але саме діоксид азоту – відомий подразник легенів – викликає захворювання.

Це все одно, що мати вихлопні гази в будинку. А ми знаємо, що діти є одними з тих людей, які проводять найбільше часу вдома, поряд з людьми похилого віку,

– каже співавтор дослідження Брейді Сілз.

Комісія відступає

Слова Річарда Трумки викликали бурхливу реакцію в суспільстві.

Американська газова асоціація опублікувала заяву, в якій засудила методологію дослідження, стверджуючи, що "не було проведено жодних вимірювань або тестів, заснованих на реальному використанні приладів", і припустила, що оцінки ризику для здоров'я, які використовували автори, можливо, були "неправильними або упередженими".

Асоціація виробників побутової техніки підтримала хорошу вентиляцію, як ключ до боротьби із забрудненням у приміщенні, але не повну заборону плит.

Звичайно, слід сприймати заяви будь-якої зацікавленої сторони зі скептицизмом.

Всього через кілька днів після публікації Bloomberg, голова Комісії з безпеки споживчих товарів Алекс Хен-Сарич заявив, що заборона плит насправді не розглядається. У заяві, опублікованій в Twitter у вівторок, голова Комісії з безпеки споживчих товарів Олександр Хен-Сарік заявив, що, хоча Комісія досліджує вплив газових плит і працює над тим, щоб зробити прилади більш безпечними, у неї немає планів щодо їх повної заборони.