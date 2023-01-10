Пристрій, що отримав назву Motion Pillow, використовує машинне навчання для виявлення звуку хропіння користувачів. З часом він підлаштовується під власника, вдосконалюючи свій профіль. В описі товару на Amazon вказується, що компанія рекомендує протягом двох перших тижнів користування встановити найвищий рівень чутливості, щоб подушка мала час на розпізнавання та вивчення звуку хропіння в максимально різних ситуаціях.

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Як це працює

Коли подушка виявляє хропіння вночі, вона починає плавно й безшумно надуватися, щоб відрегулювати положення голови користувача. Якщо хропіння стихає, подушка здувається. Всередині є 4 секції з окремими надувними елементами. Залежно від положення голови, повітрям наповнюється потрібна секція.



Внутрішні секції подушки Motion Pillow / Фото Motion Pillow

З Motion Pillow металева музика стає класичною,

– пишуть на офіційному сайті розробки, який порівнює хропіння з важкою музикою.

Стверджується, що 93,7 відсотка користувачів відчули зменшення хропіння в ході клінічних випробувань.

Хоча відгуків в інтернеті небагато, джерело знайшло один на сайті під назвою High Tech Dad, який дав блискучу оцінку пристрою після особистого тестування.



Подушка Motion Pillow із коробкою керування Solution Box / Фото Motion Pillow

Після тестування з моєю дружиною протягом приблизно тижня, я можу сказати, що її хропіння не тільки зменшилося в обсязі, але й у частоті. Цей інноваційний пристрій виявляє хропіння, а потім чарівним чином надуває повітряні мішки всередині подушки з піни з ефектом пам'яті, щоб злегка підняти голову хропуна, й запобігти або зменшити хропіння,

– йдеться в рецензії автора блогу.

Розробка стала лауреатом премії за інновації Асоціації споживчих технологій 2023 року. На Amazon її ціна складає 378 доларів, однак прямо зараз її вже немає в наявності.