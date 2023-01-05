Подібна технологія раніше використовувалася в невеликій кількості ноутбуків і дисплеїв, але Asus вперше реалізує функцію в OLED-екранах ноутбуків. У поєднанні з високою частотою оновлення, унікальними методами введення, а також новітніми процесорами та графічними процесорами для ноутбуків, компанія подасть ноутбуки з функцією Asus Spatial Vision як потужні нішеві варіанти для творчих професіоналів, які шукають нові способи роботи.

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Що відомо про технологію

Spatial Vision 3D від Asus дебютує у двох ноутбуках у другому кварталі цього року:

ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604);

Vivobook Pro 16 3D OLED (K6604).

Ноутбуки оснащені 16-дюймовою OLED-панеллю з роздільною здатністю 3200×2000 і частотою оновлення 120 герців. OLED-панель покрита оптичною смолою, скляною панеллю і шаром лентикулярної лінзи. Остання працює з парою камер, відстежуючи рух очей і в реальному часі відтворюючи для кожного ока окреме зображення, яке підлаштовується під фізичні рухи користувача.

Поверх лінзи розташований рідкокристалічний шар перемикання 2D/3D, увінчаний скляною передньою панеллю з покриттям антивідблиску. За словами представників Asus, перемикатися з 2D режиму в 3D і назад буде легко. Коли ноутбуки не перебувають у режимі 3D, їхній дисплей буде виглядати як OLED-екран з високою роздільною здатністю.

Ноутбуки з технологією Spatial Vision 3D від Asus / Фото Asus

Як і зі звичайною технологією 3D, яку можна бачити в кінотеатрах, Asus попереджає, що досвід може відрізнятися, а деякі користувачі все ще можуть страждати від "запаморочення або перехресних перешкод з інших причин, і це залежить від індивідуальних особливостей". Компанія заявила, що планує запропонувати користувачам демо-версії, які варто було б спробувати, перш ніж використовувати цю функцію.

Ноутбуки можуть застосовувати 3D-ефект до будь-якої гри, фільму або контенту, що підтримує 3D. Вони в першу чергу призначені для людей, які працюють з 3D-моделями та контентом, таких як дизайнери та архітектори.