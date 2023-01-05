Подобная технология раньше использовалась в небольшом количестве ноутбуков и дисплеев, но Asus впервые реализует функцию в OLED-экранах ноутбуков. В сочетании с высокой частотой обновления, уникальными методами ввода, а также новейшими процессорами и графическими процессорами для ноутбуков компания представит ноутбуки с функцией Asus Spatial Vision как мощные нишевые варианты для творческих профессионалов, которые ищут новые способы работы.

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Что известно о технологии

Spatial Vision 3D от Asus дебютирует в двух ноутбуках во втором квартале этого года:

ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604);

Vivobook Pro 16 3D OLED (K6604).

Ноутбуки оснащены 16-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3200x2000 и частотой обновления 120 герц. OLED-панель покрыта оптической смолой, стеклянной панелью и слоем лентикулярной линзы. Последняя работает с парой камер, отслеживая движение глаз и в реальном времени воспроизводя для каждого глаза отдельное изображение, подстраиваемое под физические движения пользователя.

Поверх линзы расположен жидкокристаллический переключающий слой 2D/3D, увенчанный стеклянной передней панелью с антибликовым покрытием. По словам представителей Asus, переключаться из 2D режима в 3D и обратно будет легко. Когда ноутбуки не находятся в режиме 3D, их дисплей будет выглядеть как OLED-экран с высоким разрешением.

Ноутбуки с технологией Spatial Vision 3D от Asus / Фото Asus

Как и с обычной технологией 3D, которую можно видеть в кинотеатрах, Asus предупреждает, что опыт может отличаться, а некоторые пользователи все еще могут страдать от "головокружения или перекрестных помех по другим причинам, и это зависит от индивидуальных особенностей". Компания заявила, что планирует предложить пользователям демо-версии, которые можно попробовать, прежде чем использовать эту функцию.

Ноутбуки могут применять 3D-эффект к любой игре, фильму или контенту, поддерживающему 3D. Они, в первую очередь, предназначены для людей, работающих с 3D-моделями и контентом, таких как дизайнеры и архитекторы.