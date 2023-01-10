Устройство, получившее название Motion Pillow, использует машинное обучение для обнаружения звука храпа пользователей. С течением времени оно подстраивается под владельца, совершенствуя свой профиль. В описании товара на Amazon указывается, что компания рекомендует в течение двух первых недель пользования установить высокий уровень чувствительности, чтобы у подушки было достаточно времени на распознавание и изучение звука храпа в максимально разных ситуациях.

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Как это работает

Когда подушка обнаруживает храп ночью, она начинает плавно и бесшумно надуваться, чтобы отрегулировать положение головы пользователя. Если храп стихает, подушка сдувается. Внутри имеется 4 секции с отдельными надувными элементами. В зависимости от положения головы воздухом наполняется нужная секция.



Внутренние секции подушки Motion Pillow / Фото

С Motion Pillow металлическая музыка становится классической,

– пишут на официальном сайте разработки, сравнивающем храп с тяжелой музыкой.

Утверждается, что 93,7 процента пользователей почувствовали уменьшение храпа в ходе клинических испытаний.

Хотя отзывов в интернете немного, источник нашел один на сайте под названием High Tech Dad, давший блестящую оценку устройству после личного тестирования.



Подушка Motion Pillow с коробкой управления Solution Box / Фото Motion Pillow

После тестирования с моей женой в течение примерно недели, я могу сказать, что ее храп не только уменьшился в объеме, но и в частоте. Это инновационное устройство обнаруживает храп, а затем волшебным образом надувает воздушные мешки внутри подушки из пены с эффектом памяти, чтобы слегка приподнять голову храпящего, и предотвратить или уменьшить храп,

– говорится в рецензии автора блога.

Разработка стала лауреатом премии по инновациям Ассоциации потребительских технологий 2023 года. На Amazon ее цена составляет 378 долларов, однако прямо сейчас ее уже нет в наличии.