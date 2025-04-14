Придбання Instagram і WhatsApp намагаються скасувати у Суті – Meta може втратити їх

У понеділок, 14 квітня, у США стартував судовий розгляд справи проти компанії Meta, яку звинувачують у створенні незаконної монополії на ринку соціальних мереж. Американські антимонопольні регулятори намагаються домогтися скасування угод з придбання Instagram та WhatsApp.

Позов був поданий Федеральною торговою комісією (FTC) ще у 2020 році, повідомляє 24 Канал. Згідно з ним, купівля Instagram у 2012 році та WhatsApp у 2014-му була спрямована не на розвиток продуктів, а на усунення потенційних конкурентів, які могли загрожувати домінуванню Facebook на ринку соціальних мереж.

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Очікується, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг виступить у суді з показами. Його допит стосуватиметься зокрема електронних листів, у яких він описував придбання Instagram як спосіб "нейтралізувати" можливого конкурента Facebook, а також висловлював побоювання щодо того, що WhatsApp може перетворитися на окрему соціальну мережу.

У відповідь на звинувачення компанія Meta в судових документах стверджує, що обидва придбання пішли на користь користувачам. Також компанія наголошує, що висловлювання Цукерберга більше не мають актуальності на тлі жорсткої конкуренції з боку TikTok від ByteDance, YouTube від Google та додатку для обміну повідомленнями від Apple.

Як приклад Meta наводить зростання трафіку в Instagram та Facebook під час короткочасного блокування TikTok у США в січні.

Водночас FTC наполягає, що такі платформи, як X, TikTok, YouTube та Reddit, які орієнтовані на поширення контенту незнайомцям за спільними інтересами, не можуть вважатися взаємозамінними. Таким чином, регулятор продовжує вважати, що Meta зберігає домінуюче становище у сегменті особистих соціальних мереж.

Варто нагадати, що не так давно Федеральний суд США зобов'язав Meta відповісти на позов про дискримінацію американських працівників, стверджуючи, що компанія надає перевагу іноземцям з робочими візами H-1B.