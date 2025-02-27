Суд відхилив спробу Meta уникнути відповідальності

Meta намагалася оскаржити позов, заявляючи, що немає доказів дискримінації. Однак суддя Лорел Білер відхилила ці аргументи, посилаючись на статистику, згідно з якою 15% працівників Meta у США мають робочі візи H-1B, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Вона також нагадала, що у 2021 році компанія вже погодилася виплатити 14,25 мільйона доларів для врегулювання подібних претензій федерального уряду. Тоді Meta звинувачували у відмові наймати американських спеціалістів на посади, які передавалися власникам тимчасових віз.

Що відомо про позивачів

Позов проти Meta подали троє фахівців, які неодноразово отримували відмови у працевлаштуванні з 2020 по 2024 рік:

Кун Ван – спеціаліст з обробки даних

Пурушотхаман Раджарам – IT-фахівець

Екта Бхатія – інженер-програміст

Зауважте. Всі троє є громадянами США та стверджують, що Meta систематично надає перевагу працівникам із робочими візами, що обмежує можливості американців.

Що далі

Суддя Білер дозволила позивачам продовжувати судовий процес. Вона наголосила, що цього разу позов має більше шансів на успіх, оскільки подається групою постраждалих.

Раніше, у 2022 році, вона відхилила подібну справу, коли позивачем був лише один із заявників – Раджарам.